Sulla A4 evita un tamponamento per un pelo

Questo video testimonia un viaggio sulla A4 tra Milano e Bergamo, poco prima del casello di Trezzo sull’Adda. Tutto sembra procedere normalmente, con l’auto sulla quale è posizionata la dashcam alla velocità di 130 km/h, quindi all’interno dei limiti di velocità.

Il guidatore tiene anche la distanza di sicurezza, ed è questo uno dei fattori chiave di quanto sta per accadere. Quando nota la Golf bianca ferma davanti a lui, ha tutto il tempo per far sfilare un Ford Tourneo sulla destra, per poi cambiare corsia.

Forse è solo una manovra per non rimanere imbottigliati nel traffico, e se è stata eseguita in sicurezza l’automobilista ha forse prestato più attenzione allo specchietto di destra che a quello all’interno della vettura.

E chissà se si è accorto del rischio che ha corso, perchè pochi istanti dopo nel video vediamo un Ford Transit evita la stessa Golf bianca vista in precedenza, ma investe in pieno una Dacia Duster che si trovava poco più avanti creando un incidente.

Un tamponamento evitato per un soffio grazie alla prontezza di riflessi ed al rispetto del Codice della Strada.

