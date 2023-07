Monopattini Navee V40 Pro e V50: con l’intensificazione del traffico, muoversi per le grandi città italiane sta diventando sempre più complicato. Per questo motivo molti pendolari (e non solo) scelgono mezzi alternativi all’automobile, come il monopattino elettrico. In questo modo, si possono compiere brevi tratti di strada velocemente, risparmiando così tempo prezioso.

I monopattini elettrici sono comodi, pratici e non inquinanti: la scelta migliore per chi vuole muoversi agilmente in città. Navee rende disponibili in Italia i nuovi modelli V40 pro e V50, entrambi progettati nel rispetto delle normative italiane, grazie all’aggiunta degli indicatori di direzione, i doppi freni e all’impostazione del limite di velocità a 20 km/h.

Inoltre, alla luce degli ultimi provvedimenti presi dal governo in materia di sicurezza stradale, che vedono l’introduzione dell’obbligatorietà di casco, assicurazione e targa, Navee ha previsto per la serie V uno spazio riservato alla targa del monopattino. I due modelli combinano quindi tecnologia all’avanguardia, misure di sicurezza impareggiabili e comfort di livello.

Monopattini Navee V40 Pro e V50: caratteristiche

Con una distanza massima percorribile pari a 40km e una potenza massima pari a 600W, il V40 Pro è sinonimo di stabilità e sicurezza, grazie a un manubrio e a una piastra di appoggio più grandi. Quest’ultima, è garantita anche dalla presenza dello slot Airtag integrato, con il quale è possibile monitorare la posizione del proprio monopattino in qualsiasi momento.

Inoltre, gli pneumatici da 10 pollici garantiscono un maggiore assorbimento degli urti e una migliore aderenza all’asfalto, assicurando una guida fluida e sicura, con una conseguente riduzione del consumo energetico. Il V40 Pro, infatti, integra la tecnologia Eco-Boost TireTech che aumenta l’autonomia del veicolo del 15% senza compromettere la capacità della batteria, offrendo così una soluzione di trasporto efficiente ed ecologica.

Con un peso di 17kg e una potenza massima di 650W, V50 è in grado di coprire una distanza massima di 50km. Anche in questo modello, la tecnologia Eco-Boost TireTech fa sì che l’autonomia del veicolo aumenti del 20% mantenendo invariata la capacità della batteria. Inoltre, ogni volta che si frena o si decelera, si crea ulteriore energia riutilizzabile.

Anche il V50 si caratterizza per massima stabilità e sicurezza, grazie al manubrio e la piastra di appoggio più grandi e agli pneumatici da 10 pollici, e ha integrato lo slot Airtag per avere sempre sotto controllo la posizione del veicolo. Navee V50 sarà l’alleato perfetto per spostarsi nel traffico cittadino in maniera green.

Entrambi i modelli si contraddistinguono per un design pieghevole a doppia rotazione che riduce il volume del monopattino del 15%, rendendolo ancora più pratico e facile da riporre in ogni spazio domestico e non solo. Navee V40 Pro è disponibile a un prezzo suggerito al pubblico di 529 €, mentre il modello V50 al prezzo di 599 €.

