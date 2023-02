È avvenuto il varo della sesta unità di Mangusta GranSport 33 2023, entry level della linea Mangusta GranSport. Questa imbarcazione, costruita presso gli stabilimenti produttivi di Viareggio, è frutto della collaborazione tra il designer Alberto Mancini e gli uffici tecnici di Overmarine Group, e racchiude in 33 mt. prestazioni e volumi rapportabili a barche più grandi; è stata progettata per avere una lunga autonomia a velocità di crociera e poter raggiungere anche velocità elevate, sempre nel massimo comfort.

Mangusta GranSport 33 2023: caratteristiche

Il Mangusta GranSport 33 è equipaggiato con 4 motori Volvo Penta D13 da 735kW accoppiati a 4 IPS pods 1350, che assicurano comfort durante la navigazione e all’ancora e permettono di raggiungere la velocità massima di 25 nodi. Tra le caratteristiche dello yacht che hanno conquistato l’armatore troviamo i grandi volumi interni; il salone è una vera terrazza sul mare grazie alle due ampie finestre laterali apribili che permettono di godere della ventilazione naturale e di un immediato contatto con l’ambiente circostante.

La suite armatoriale di 40 mq si trova sul ponte principale e, grazie alle grandi finestrature, permette all’armatore di godere panorami incredibili nel massimo della privacy. Le 4 cabine ospiti (2 VIP e 2 guests) sono poste nel ponte inferiore. Come su ogni imbarcazione Mangusta il dialogo tra interni ed esterni è ininterrotto per ottimizzare al massimo il concetto di lifestyle inteso come esperienza di vita a bordo; l’ampio sun deck di 56 mq è collegato con la zona di prua dove fa da protagonista una bellissima piscina effetto infinity e un’area prendisole.

La piattaforma estendibile crea un grande spazio a diretto contatto con il mare allestito con scaletta automatica e doccia integrata nel portellone. Nell’ampio garage trovano posto un tender da 5.65 mt., due moto d’acqua ed i toys per soddisfare ogni divertimento degli ospiti.

Il prossimo Mangusta GranSport 33 disponibile alla vendita è la costruzione numero 10, la cui consegna è prevista per ottobre 2024.

