Fiart Cannes Yachting Festival 2023: debutta il nuovo P48

Fiart Cannes Yachting Festival 2023: stella indiscussa il nuovo P48. Lusso ed estetica, funzionalità e vivibilità restano i main concept con cui l’architetto Stefano Pastrovich e Fiart hanno disegnato e progettato il P48, destinato ad affiancare il più grande P54: volumetrie importanti studiate per ottimizzare ogni superficie della barca e garantire il massimo relax a bordo, interni curati ed esclusivi, con generosi e intimi spazi dedicati al risposo per due cabine armatoriali con servizi en suite.

All’esterno, il parabrezza a tutto baglio con un grande porta centrale, consente il passaggio tra la zona prodiera e l’area centrale in completa sicurezza, rendendo tutti gli spazi interconnessi ma al contempo separabili. L’area living e la zona dinner esterna sono caratterizzati da grandi prendisoli e zone lounge, per una vita di bordo conviviale e distensiva.

Tra le caratteristiche peculiari di P48, il tender garage e la spiaggetta di poppa transformer, ideale sia come passerella che come piattaforma per i bagni in mare, in grado di trasformare la percezione degli spazi di bordo, garantendo un contatto con il mare esclusivo e privilegiato.

L’impegno di Fiart nel presentare nuovi modelli e progetti proseguirà a Genova, in occasione del Salone Nautico dal 21 al 26 settembre, dove saranno ormeggiate tutte le imbarcazioni della gamma Seawalker: il 35, il 39, il 43 e il nuovissimo 43 Panorama.

