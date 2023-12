Ares Yachts Simena: dopo l’annuncio che il superyacht a vela di 62 metri era entrato nella fase di allestimento, il cantiere di Antalya ha ora svelato ulteriori dettagli sul design degli interni ed esterni, creati rispettivamente da Taka Yacht Design e Design Unlimited.

Simena è uno yacht composto in acciaio-composito, caratterizzato da ponti in teak tradizionali e da elementi di falegnameria esterna in Mogano Sipo verniciato. Osman Tanju Kalaycioglu, architetto navale e proprietario di Taka Yacht Design, spiega che il design delle linee esterne è ispirato alle classiche navi clipper, che fondono il classico con il moderno.

Il Simena può ospitare fino a 12 ospiti e nove membri dell’equipaggio, con la suite del proprietario posizionata sul ponte principale. La potenza è fornita da un sofisticato sistema di propulsione ibrido, che consente allo yacht di operare in alimentazione elettrica fino a 6 nodi. Inoltre, un motore diesel da 882 kW si integra ai motori elettrici da 220 kW, permettendo di raggiungere una velocità massima di 15 nodi, con un’autonomia di 4.000 miglia nautiche quando naviga a 11 nodi.

Unendo i valori tradizionali della nautica con la tecnologia e il design contemporanei, l’interior design di Simena mira a creare un’atmosfera rilassata e raffinata adatto a tutta la famiglia. Per preservare il look complessivamente pulito dei suoi spazi interni, gli elementi moderni del suo design sono stati accuratamente nascosti in spazi chiave, come i meccanismi di sollevamento delle TV all’interno del salone e della suite principale.

Questo consente agli ospiti a bordo di godere di tutti i comfort della vita contemporanea, pur essendo trasportati nell’epoca d’oro della nautica. In termini di materiali scelti, il noce costituisce la base per gli interni ed è completato da pelli e tessuti testurizzati, con accenti di ottone anticato.

Passando ai suoi bagni elegantemente progettati, le docce dello yacht presentano una combinazione di piastrelle decorate insieme a marmi Calacatta Oro e Patagonia White. Inoltre, Simena vanta anche finiture di carattere che donano un senso di glamour a bordo grazie a metalli finemente intrecciati, illuminati con cura, incassati nel vetro che creano divisioni semi-trasparenti, così come i pannelli di pelle intrecciata testurizzata che incorniciano i mobili.

