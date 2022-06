Le regole ed i consigli per guidare un monopattino elettrico in tutta sicurezza

Guidare un monopattino elettrico? Basta premere il tasto di accensione, un paio di spinte con il piede il motore elettrico entra in funzione, a questo punto si accelera con la leva sul manubrio. Niente di più, niente di meno. E’ come andare in bicicletta: una volta imparato non ci pensi più.

Ma basta questo? Purtroppo, essendo un mezzo di mobilità completamente nuovo, c’è poca esperienza. Non nascondiamo il fatto che molti sfruttano il fatto che non ci sia una targa per guidare il monopattino elettrico senza alcuna regola. Dato che crediamo invece che le regole del buon senso e della convivenza, ed ovviamente del Codice della Strada, vadano sempre rispettate, vediamo un po’ come stanno le cose.

Non dimenticate di leggere questo nostro articolo che contiene tutte le norme per evitare di incappare in multe e sanzioni.

Il decalogo per guidare il monopattino elettrico

Queste regole e consigli, insieme all’infografica, sono state redatte dal Club Italiano del Monopattino Elettrico che vi consigliamo di visitare per ulteriori aggiornamenti.

Il casco non è obbligatorio per i maggiorenni, ma è sempre consigliato Usiamo giubbotti o bretelle riflettenti di sera e la notte Velocità massima:

20 km/h, anche nelle piste ciclabili e percorsi pedonali.

6 km/h nelle aree pedonali Il monopattino deve essere equipaggiato con:

– Campanello acustico

– Freni

– Luce anteriore e posteriore

– Dispositivo retroriflettente

– Potenza nominale massima non superiore a 500W Tutti i monopattini devono avere marchiatura CE direttiva 2006/42/CE Non si circola su marciapiedi Non è possibile trasportare passeggeri, men che meno bambini Non ascoltare musica in cuffia che può impedire di ascoltare cosa avviene su strada I monopattini possono essere guidati da maggiorenni, oppure minorenni con patente AM. Non lasciamo i monopattini davanti a portoni o vetrine, troppo vicino alle automobili oppure dove creano intralcio ai pedoni.

Come avete visto non sono regole “impossibili” basta un po’ di buon senso… e di senso civico. Detto questo, buon divertimento a tutti!

Monopattini elettrici più venduti

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.