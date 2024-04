Oakley Latch Panel: innovazione e stile per superare il caos quotidiano

Oakley Latch Panel sono i nuovi occhiali da sole lifestyle che si ispirano al design iconico del modello Eyeshade arricchiti dalle innovazioni più moderne.

Nel dinamico mondo di oggi, mantenere la concentrazione sui propri obiettivi diventa sempre più una sfida. Oakley risponde a questa esigenza con il lancio di Latch Panel, l’ultima innovazione nella sua linea di occhiali da sole lifestyle, che promette di portare chiarezza e ordine nel caos quotidiano.

Latch Panel attinge alla ricca eredità di Oakley, ispirandosi all’iconico modello Eyeshade e rivisitandolo con un design che è al contempo nostalgico e avanguardistico. Il modello si distingue per le sue protezioni laterali dotate di un meccanismo di aggancio unico, concepite per eliminare i riflessi periferici e consentire all’utente di rimanere concentrato sull’obiettivo. La versatilità è una caratteristica chiave di Latch Panel, con lenti cilindriche 5B che espandono il campo visivo e tecnologia Prizm, per una percezione dei dettagli senza precedenti.

La comodità è altrettanto cruciale nell’esperienza offerta da Latch Panel. Le aste, sottili e leggere, si adattano perfettamente sotto cappelli o caschi, rendendo questi occhiali l’ideale per avventurarsi in nuovi territori. Il pratico meccanismo Latch, inoltre, consente di agganciare facilmente gli occhiali alla maglia, garantendo che siano sempre a portata di mano quando non vengono indossati.

Protagonista della campagna Kylian Mbappé, parte del team Oakley, che ha sperimentato i benefici di Latch Panel nella gestione del caos che caratterizza la vita di un professionista: questi occhiali lo aiutano a mantenere una visione chiara e precisa, essenziale per raggiungere la massima concentrazione e prestazione sul campo.

Fonte Oakley

Copyright Image: Sinergon LTD