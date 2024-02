Oakley occhiali Sphaera e BiSphaera

Oakley continua a ridefinire i confini dell’eyewear sportivo con il lancio degli occhiali Sphaera e BiSphaera, due modelli innovativi che promettono di rivoluzionare le prestazioni atletiche grazie al campo visivo più ampio mai offerto. Con il loro design ergonomico, leggero e stiloso, questi occhiali sono progettati per esaltare le prestazioni in ogni disciplina sportiva.

Oakley introduce nel mondo dello sport due innovazioni senza precedenti: Sphaera e BiSphaera, gli ultimi nati in casa che rappresentano il culmine dell’innovazione nell’eyewear. Questi modelli sono stati progettati con un focus particolare sugli atleti che si preparano per le prossime Olimpiadi, promettendo di elevarne le prestazioni a nuovi livelli straordinari. Caratterizzati da un design ergonomico che unisce comfort e stile, Sphaera e BiSphaera sono progettati per migliorare le prestazioni in ogni disciplina e livello atletico. La loro leggerezza quasi impercettibile promette una vestibilità talmente naturale da far dimenticare di indossarli.

Sphaera non è solo un occhiale da sole, ma un vero e proprio viaggio attraverso la storia e la tecnologia di Oakley. Il suo design permette agli atleti del Team Oakley di elevarsi oltre i propri limiti. Le caratteristiche come le Lenti Prizm, la montatura in O-Matter e la presa d’aria frontale per una ventilazione ottimale, insieme ai naselli in Unobtainium e ai terminali sagomati, assicurano prestazioni superiori senza sacrificare lo stile.

BiSphaera, dall’altro lato, rappresenta la controparte versatile del celebre modello Flak 2.0 XL, fondendo estetica sportiva e comfort visivo sia durante l’attività fisica che nella vita quotidiana. Questi occhiali da sole a doppia lente offrono la stessa leggerezza e flessibilità di Sphaera, ma con una maggiore varietà di lenti tra cui scegliere, inclusi i modelli Prizm e le lenti Oakley Authentic Prescription.

L’innovazione di Oakley Sphaera e BiSphaera si rivolge non solo agli atleti professionisti ma anche a chiunque desideri unire prestazioni eccezionali a uno stile inconfondibile.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD