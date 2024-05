La nuova collezione di occhiali da sole clip-on di Sun Forever 2024 offre modelli unisex dal fascino vintage, tutti pensati per trasformare con facilità l’occhiale da vista in occhiale da sole, mantenendo sempre un look alla moda.

Sun Forever lancia la nuova collezione di occhiali clip-on che consente di trasformare la stessa montatura da occhiale da vista in occhiale da sole con un semplice gesto. Le clip magnetiche sono dotate di lenti polarizzate che proteggono gli occhi dai danni UV e offrono una percezione ottimale dei contrasti e dei colori.

Le clip si applicano facilmente e le lenti magnetiche garantiscono una protezione efficace contro i raggi UV, mantenendo un’eccellente percezione dei contrasti e dei colori. Le montature sono realizzate con materiali di alta qualità e design alla moda, rispondendo alle esigenze di chi cerca comfort e stile in un unico accessorio. Sun Forever ha pensato a una soluzione pratica che non compromette il look, permettendo di avere sempre l’occhiale adatto ad ogni occasione.

Il fascino magnetico del vintage si manifesta nella linea unisex, caratterizzata da montature in acetato trasparente con lente verde, acetato tartarugato con lente marrone e classico nero con lente grigia. Questi modelli offrono un comfort assoluto e un’eleganza senza tempo, perfetti per chi desidera un look versatile e sempre attuale. Il design curato e la scelta dei materiali garantiscono una durata nel tempo e una protezione ottimale per gli occhi.

I modelli da uomo combinano il design classico squadrato con una rivisitazione urbana e contemporanea. Disponibili in acetati dai toni del marrone, blu e grigio, con lenti tono su tono con la montatura, questi occhiali rappresentano la scelta perfetta per chi cerca raffinatezza e praticità. Le lenti polarizzate proteggono gli occhi e garantiscono una visione chiara e confortevole, rendendo questi occhiali ideali per ogni situazione.

Fonte Sun Forever

Copyright Image: Sinergon LTD