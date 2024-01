Oakley 13.11 è la nuova icona nel mondo degli occhiali da sole, e rappresenta un connubio unico tra innovazione e design. Questo modello, nato dall’integrazione dell’iconica montatura Pro M Frame con le rivoluzionarie lenti Kato, simboleggia un’avanzata fusione tra tecnologia e stile.

Oakley presenta il suo nuovo modello, 13.11, una creazione che ridefinisce i confini tra scienza e fantasia. Questo occhiale audace è il risultato di una sintesi perfetta tra la storica montatura Pro M Frame di Oakley e l’inconfondibile design delle lenti Kato, combinando così due elementi iconici del brand in un prodotto unico.

Il nome “13.11” nasce da un gioco di numeri e lettere: la “M” di M Frame e la “K” di Kato sono rispettivamente la 13esima e l’11esima lettera dell’alfabeto, unendo così simbolicamente i due elementi chiave di questo modello. Questa scelta sottolinea anche il legame intrinseco tra i due prodotti che hanno ispirato il nuovo design.

13.11 rappresenta un passo avanti significativo nel campo dell’eyewear. Il suo design lo rende un accessorio che cattura lo sguardo e imprime un segno distintivo a chiunque lo indossi. Non solo è una dichiarazione di stile, ma è anche un prodotto altamente funzionale, progettato per affrontare qualsiasi avventura. La fusione delle lenti Kato con la montatura senza cerniere del Pro M Frame, lanciato originariamente nel 1996, crea un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.

L’innovazione non si ferma all’estetica: 13.11 è costruito con materiali all’avanguardia. La montatura è realizzata in O-Matter, un materiale noto per la sua resistenza e flessibilità. I terminali e i naselli in Unobtanium garantiscono una tenuta perfetta e confortevole. Le lenti, equipaggiate con la tecnologia Oakley Prizm, offrono una visione ottimale dei colori e dei contrasti, migliorando l’esperienza visiva in ogni condizione di luce. La custodia rigida, anch’essa personalizzata, riflette lo stesso spirito innovativo e creativo dell’occhiale.

Oakley 13.11 è più di un semplice occhiale da sole: è una dichiarazione di stile e innovazione, un must-have per gli amanti degli occhiali da sole e per coloro che ricercano un connubio perfetto tra funzionalità e stile espressivo, un prodotto che incarna l’eccellenza e la visione futuristica di Oakley nel campo dell’eyewear.

Copyright Image: Sinergon LTD