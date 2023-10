Biglietti scontati Turkish Airlines per veterani e “martiri”: cosa c’è di vero

Polemiche sulla promo di Turkish Airlines con biglietti scontati per i parenti dei cosiddetti “martiri”, per premiare le famiglie di coloro che hanno sacrificato la propria vita seguendo le loro convinzioni religiose islamiche.

Turkish Airlines, membro di Star Alliance, è per oltre il 49% di proprietà del governo turco, ed è la compagnia aerea nazionale. Il governo offre sconti del 50% sui voli per i parenti dei martiri, senza richiedere alcuna documentazione tranne l’iscrizione al programma frequent flyer.

C’è da dire che sul sito italiano, la voce “martire” è stata tradotta con “vittima”, che ha un significato completamente diverso. Provando a selezionare un posto scontato, appare però la versione in inglese, che riporta appunto la parola “martire”.

Andiamo allora a controllare sul sito di Turkish Airlines la promo che, tradotta dal turco riporta:

Sconto speciale per veterani e parenti di martiri e veterani!

Grazie al protocollo firmato con il Ministero della Famiglia e dei Servizi Sociali, se siete veterani o parenti di veterani o martiri, potete acquistare i vostri biglietti aerei con uno sconto fino al 50% sul sito web e sulle applicazioni mobili di Turkish Airlines senza l’obbligo di esibire un documento. Basta creare una tessera Miles&Smiles per acquistare facilmente il biglietto scontato!

Il Primo Ministro turco Erdogan sostiene i valori familiari tradizionali musulmani. Le compagnie aeree hanno un ruolo importante e pubblico, e vengono utilizzate per promuovere il valore della pratica musulmana nel Paese.

Prima di fare collegamenti errati, come riporta anche VFTW c’è da sapere che la promo di Turkish Airlines non è stata introdotta per premiare le famiglie dei kamikaze che attaccano Israele o qualsiasi altro Paese. E’ stata creata per onorare coloro che hanno resistito al tentativo di colpo di stato nel 2016. L’intento di questo sconto è sostenere questi “martiri”, non è quindi una nuova promozione, anche se non è chiaro se sia esclusivamente per queste famiglie.

Tornando sul significato della parola, il termine “martire” è usato per i soldati turchi deceduti in servizio e non ha niente a che fare con persone di altra nazionalità. Si parla quindi di “Şehit” in occasione ad esempio dei funerali dei militari turchi.

Al di là di quello che si può pensare su Erdogan e sulle sue posizioni in merito di politica a livello internazionale, è importante sottolineare che la compagnia aerea turca non ha introdotto questo sconto per incentivare gli attentatori suicidi.

