Mascherine e forme aviator per le montature da sole firmate Kaporal.

Kaporal occhiali da sole 2022: il brand francese di abbigliamento ready-to-wear presenta la nuova collezione da vista e da sole per questa primavera estate 2022 dal temperamento mediterraneo e lo stile urban racchiude tutto lo spirito giovane e ribelle del brand.

Kaporal occhiali da sole 2022: la nuova collezione primavera estate

Grande ritorno alla mascherina per lui, moderna, dal taglio squadrato e dal carattere forte, declinata in due modelli da sole: Karl con ponte in metallo disponibile nei colori del grigio, nero e dorata e Keny in acetato grigio, nero e kaki.

Immancabile il pezzo cult: il modello pilot Keith in acetato color kaki, un classico senza tempo rivisto in chiave moderna con lenti tono su tono. Disponibile anche in beige in acetato trasparente e nera. Ispirazione vintage e forma ottagonale con ponte e aste in metallo dorato per il modello Kako nelle tre versioni dorato, argento e grigio scuro.

Forme squadrate e maschili per il modello da vista Fael con frontale in metallo e asta combinata in acetato e metallo, disponibile nei colori kaki, gun e blu. Per un look bold, il modello Fahim dalla forma molto squadrata è disponibile nella versione tartaruga, nera e grigio verde.

Stile urban per il modello da vista Flavio in acetato dalla forma rotonda, un classico vintage caratterizzato dalla vite a vista sul frontale, disponibile nella versione kaki, tartaruga e nero. Forma arrotondata che diventa squadrata nella parte bassa sempre in acetato per il modello Fedy in grigio, nero o tartarugato.

La nuova collezione eyewear primavera estate 2022 firmata Kaporal è creata per le generazioni che vogliono cambiare il mondo, per chi è alla ricerca di occhiali di tendenza dal carattere ribelle e anticonformista.

