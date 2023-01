SleeperCharger è un nuovo sito di prenotazione di alloggi dedicato a coloro che viaggiano in elettrico. Ha infatti l’obiettivo di limitare l’ansia da ricarica proponendo, in tutta Europa, solamente strutture con infrastrutture di ricarica in loco, o entro 3 minuti a piedi dall’hotel.

In questo modo, coloro che viaggiano in elettrico per lavoro o per svago possono avere un pensiero in meno e la possibilità di ritrovarsi al mattino, o dopo qualsiasi pausa, il veicolo completamente carico o con carica più che sufficiente per arrivare alla prima sosta.

Come funziona SleeperCharger

SleeperCharger è stata fondata da Andrew Morten e Victor van Tol. Il primo ha fondato le agenzie di viaggio TravelEssence e Little America-Downunder; il secondo è il fondatore di SnappCar, tra le più grandi piattaforme europee di car sharing. L’idea è nata proprio da esperienze personali dei due. Morten nel Vosage National Park in Francia si è trovato in una situazione in cui la stazione di ricarica dichiarata dalla struttura non funzionava; van Tol ha avuto problemi con le colonnine, assenti o rotte, mentre era in vacanza a Winterberg, in Germania.

La novità di SleeperCharger, quindi, non è tanto il fatto che indica strutture di ricarica. Anche su Booking e su altri siti paragonabili, scegliendo il filtro adeguato, è possivile scegliere alloggi con wallbox. La differenza, però, è che questi siti si basano unicamente su quello che dichiara il titolare, senza sapere se sono funzionanti.

SleeperCharger, invece, mostra colonnine a prescindere da quello che dichiara il titolare, indicando anche quando non sono funzionanti. Il sito ha stretto una collaborazione con Expedia Group per permettere di scegliere tra 60.000 hotel in tutto il continente di cui 10.000 hotel con infrastruttura propria, e 50.000 garantita entro 3 minuti a piedi.

La piattaforma spazia tra hotel business, resort per vacanze, alloggi boutique, con al centro la sostenibilità in quanto offre automaticamente la sovracompensazione di CO2 attraverso progetti Gold Standard certificati. Tutte le informazioni sulle strutture e come prenotarle si trovano sul sito ufficiale.

