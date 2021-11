La corsa ai regali di Natale è già scattata. Ecco alcune idee regalo da iniziare a mettere sotto l’albero.

Regali Natale 2021 per lui: le luminarie non sono ancora accese, ma la corsa ai regali di Natale è già scattata. Ecco alcune idee regalo da iniziare a mettere sotto l’albero.

Regali Natale 2021 per lui: per gli sportivi

Forza combinata a stile, leggerezza combinata a comodità: Ryuki di Kabuto è senza dubbio il casco modulare per eccellenza, con il suo design esterno accattivante, spigoloso e affilato. Fra i recenti lanci del marchio giapponese, questo casco ha riscosso molta popolarità nel paese di origine grazie alla visiera interna di protezione solare che lo rende tra i più compatti e leggeri della sua categoria. In particolare, questo casco integrale-modulare, regala un twist urbano-touring all’esperienza di guida, in conformità con gli alti standard di sicurezza del brand.

Selle San Marco propone Shortfit 2.0: una sella da ciclismo con una lunghezza ridotta unita ad uno scarico massimizzato che combina performance, ergonomia e stile. Adattata alle tecnologie d’avanguardia più utilizzate, la Shortfit 2.0 approda nel mercato con caratteristiche rinnovate ma rimanendo sempre fedele alla tradizione artigianale che da sempre contraddistingue il brand. Shortfit 2.0 ha una lunghezza di 255 mm è disponibile in due larghezze: Narrow (140 mm – idmatch S3) e Wide (155 mm – idmatch L3) e solo in versione Open-fit.

Gli occhiali da ciclismo E-CSG23 di Exustar sono dotati di una grande lente monoblocco senza bordo e offrono la massima protezione degli occhi e il massimo comfort. Le montature leggere in TR90 sono resistenti al calore e alle sostanze chimiche. I ciclisti possono intercambiare le lenti colorate fornite in base alle condizioni atmosferiche e di luce. Sono disponibili in quattro opzioni di colore.

Regali Natale 2021 per lui: per i green lover

La prima sneaker ecosostenibile di Fred Mello, porta sulle strade cittadine le 5 R per un futuro migliore: Riduci, Riusa, Recupera, Ricicla, Raccogli. Il modello Lincoln esprime tutta l’ambizione di proteggere il pianeta attraverso l’uso di componenti e materiali che siano altamente sostenibili e allo stesso tempo offrano una qualità senza compromessi. La fodera è realizzata in mesh 100% riciclato, una soluzione resistente, duratura e riutilizzabile. La tomaia prevede invece l’utilizzo di action leather e suede provenienti da silver, gold rated tanneries.

