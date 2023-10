L’incredibile storia del Maggiolone Max del 1964 diventato star della tv

Avete mai sentito parlare del Maggiolone Max? Nel 2008 Volkswagen USA iniziò a cercare un portavoce, ovvero qualcuno che sapesse incarnare in modo eloquente gli ideali del marchio, ma allo stesso tempo ricordare che Volkswagen è un’azienda che sa anche divertirsi quando serve.

La ricerca della persona giusta è stata lunga, ma alla fine è stata individuata in un modo decisamente particolare. Ebbene si, la scelta è andata sull’indimenticabile Maggiolone nero del 1964, più semplicemente “Max”, che ha avuto l’onore e l’onere di apparire in prima serata negli Usa.

L’iconico Maggiolone Max parlava inglese ma gentile accento tedesco, mentre intervistava celebrità del giorno che includevano Heidi Klum, Leonard Nimoy, David Hasselhoff e l’allenatore di pallacanestro Bobby Knight. Il suo programma comprendeva anche apparizioni ai saloni automobilistici e lanci di veicoli a livello nazionale che riempiono i giorni tra le riprese pubblicitarie.

Ma come poteva Max essere in così tanti posti contemporaneamente? Semplice: ce n’erano cinque. In un arco di tempo incredibilmente breve, i primi candidati sono stati individuati, acquistati e restaurati identicamente. Customs of State of Mind a Oxford in Michigan ha gestito il processo di restauro, completando i primi tre maggioloni in soli 30 giorni grazie ad un team di 20 persone.

Inizialmente, i cinque Maggioloni Max restaurati dovevano essere statici, ma State of Mind era in grado di completare restauri completi di motori e trasmissioni appositamente ricostruite per questa auto leggendaria. E così, fino alla vernice monostadio (cioè senza vernice trasparente), ogni Maggiolone è il riflesso del modo nel quale sarebbe uscito direttamente dalla linea di produzione nel 1964. Restaurato con una combinazione di pezzi originali Volkswagen e parti riprodotte ad hoc, il Maggiolone Max è indistinguibile l’uno dall’altro, tranne che per le targhe, ovviamente. Il Maggiolone Max numero 1 si trova oggi nella sede centrale di Volkswagen of America a Herndon, in Virginia.

Per i più curiosi, nel 1964 il prezzo di listino Volkswagen andava da $ 1.595 per la DeLuxe a $ 1.685 per la versione DeLuxe con il tetto apribile. Entrambi i modelli avevano un motore a quattro cilindri OHV da 1.192 cc a contrapposizione orizzontale, che produceva 40 CV a 3.900 giri/min. Con un peso di appena 760 kg, la trasmissione manuale a 4 marce portava il Maggiolone a raggiungere una velocità massima di 115 km/h.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED