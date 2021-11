Le 5 auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo

1 di 6: Auto leggendarie

L’industria automobilistica è ancora relativamente giovane, se pensiamo che vive da poco più di un secolo. Eppure è riuscita fin da subito a rivoluzionare il mercato, e a far parlare di sé: dall’inizio, quando le auto spaventavano e per questo venivano costruite a immagine e somiglianza delle carrozze, fino al dopoguerra, quando c’è stato il via libera al design automobilistico e l’auto è diventata davvero di massa, con soluzioni originali, creative, e d’avanguardia.

Ne sono uscite anche delle auto leggendarie, modelli di automobili che sono diventate iconiche per il loro design, o per il loro successo (o per entrambi), e che oggi, se vendute all’asta, raggiungono valori inestimabili proprio perché sono ancora in molti a volersele accaparrare.