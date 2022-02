Le 10 moto che hanno cambiato il motociclismo per sempre

1 di 12: 10 moto che hanno cambiato il mondo

Oggi vogliamo vedere quali sono state le 10 moto che hanno cambiato il mondo, perché per una volta non vogliamo parlare necessariamente delle migliori in assoluto. Le moto che hanno cambiato il modo di vedere la moto non sono necessariamente le più veloci o le più potenti, ma rappresentano una pietra miliare nella storia del motociclismo.

Si tratta di modelli che sono diventate autentiche icone di passione motociclistica, che nel tempo sono diventati miti assoluti. Scoprite quali sono insieme a noi. E se proprio pensate che ne manchi qualcuna… scrivetelo nei commenti.