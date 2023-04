Il Toyoya Hilux a sei ruote per spegnere gli incendi delle auto elettriche

L’azienda britannica Prospeed ha sviluppato una versione personalizzata della del Toyata Hilux, chiamato Hiload, aggiungendo un terzo asse e una coppia extra di ruote per creare un mezzo antincendio specificamente progettato per spegnere gli incendi delle auto elettriche.

Sebbene i veicoli elettrici presentino un rischio di incendio inferiore rispetto alle controparti a motore a combustione interna, se vanno a fuoco sono più difficili da estinguere in caso di emergenza, come abbiamo visto in passato. Da anni i vigili del fuoco lottano contro questi tipi di incendi, ma ora i costruttori di auto personalizzate hanno ideato un nuovo veicolo per contrastare il problema.

Il pickup Toyota Hilux non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda l’affidabilità, ma anche per le sue dimensioni e praticità. Una vera e propria piattaforma per molteplici usi, dalle flotte militari così come le flotte dei mezzi di emergenza.

Le modifiche di Prospeed iniziano allungando il telaio del Hilux di 123 centimetri per adattarsi ai tre assi e alle due ruote aggiuntive. Grazie al terzo asse e alle ruote aggiuntive, la capacità di carico del pick-up aumenta di 3.000 kg con un peso totale di 5.630 kg.

Il Toyota Hilux viene poi equipaggiato con un’ampia gamma di attrezzature antincendio, tra cui il sistema Coldcut Cobra, che può facilmente tagliare la piastra del pavimento del veicolo elettrico e iniettare liquidi antincendio pressurizzati nel pacchetto batterie, prevenendo o limitando la diffusione del fuoco.

Questo sistema specifico è estremamente efficiente, come dimostrato da test di terze parti, che hanno riscontrato come il Coldcut Cobra possa contenere o prevenire un incendio in un veicolo elettrico con l’utilizzo di soli 240 litri di liquidi anticendio contro i 23.000 usati per una Tesla Model S, per citare un esempio recente. Molto meno dell’acqua necessaria per immergere completamente un veicolo elettrico in caso di incendio, e anche molto meno dell’acqua necessaria per riempire una vasca da bagno, come riportato da Autoweek.

Nonostante tutte le sue modifiche e attrezzature speciali, il Toyota Hilux è un mezzo relativamente piccolo, il che lo rende adatto a muoversi anche in spazi ristretti, come le vie dei nostri centri storici. Non solo, perchè l’Hiload 6×6 di Prospeed misura solo 1,85 metri in altezza, il che lo rende un veicolo unico in grado di gestire le basse altezze dei parcheggi multipiano, dove i veicoli elettrici potrebbero rappresentare un rischio per altri veicoli in caso di incendio causato da un difetto delle batterie.

