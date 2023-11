L’ID. Buzz non si carica a portellone aperto. Possibile?

Grandi polemiche sul Volkswagen ID. Buzz, che appena arrivato negli USA è oggetto di una questione piuttosto “spinosa”. Quando il portellone scorrevole è aperto, pare proprio che copra la presa Type 2. Quindi non sarebbe possibile caricare. Ma è davvero così?

La cosa viene fatta notare su Twitter, quando viene esaminato al Salone di Los Angeles:

Am I wrong for thinking brands should design with charging experience top of mind? pic.twitter.com/dHrjxWxtsL — The Kilowatts ?⚡️ (@klwtts) November 16, 2023

Un bel problema, perchè questa situazione potrebbe causare notevoli disagi. L’utente potrebbe dover pianificare accuratamente quando caricare il veicolo per evitare conflitti con l’accesso ai sedili dei passeggeri. E questo a sua volta potrebbe causare una certa frustrazione dovuta alla necessità di scegliere tra caricare il veicolo e accedere al vano passeggeri.

Ma è davvero così? Un altro utente, sempre su Twitter, ci svela l’arcano:

Quindi, ricapitolando, se si apre lo sportellino della presa Type 2, la porta scorrevole si ferma poco prima e la ricarica può essere effettuata senza problemi. Ovviamente c’è chi ha fatto notare che, anche se lo sportellino venisse coperto, i passeggeri possono scendere dall’altro lato e che comunque la ricarica elettrica dei furgoni elettrici viene fatta quasi sempre senza passeggeri a bordo.

Possiamo perciò dire che il problema non esiste, anche se effettivamente fa riflettere il fatto che si sia dovuto inserire una sorta di “freno” in corrispondenza dello sportellino della presa elettrica. Forse la sua posizione scelta dagli ingegneri Volkswagen non è proprio il massimo, ma funziona.

