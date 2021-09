Kabuto presenta Ryuki il casco di nuova generazione.

Forza combinata a stile, leggerezza combinata a comodità: il casco Kabuto Ryuki è il modulare che si caratterizza per il design esterno accattivante, spigoloso e affilato. In particolare, questo casco integrale-modulare, regala un twist urbano-touring all’esperienza di guida, in conformità con gli alti standard di sicurezza del brand.

Casco Kabuto Ryuki: caratteristiche

Il sistema Chin Open permette di aprire la parte della mentoniera azionando la leva di blocco al centro in basso, quindi può essere aperta e chiusa facilmente per fornire maggiore tranquillità e serenità durante la guida e quando ci si ferma.

L’interno è caratterizzato da imbottiture interamente staccabili e lavabili realizzate con lo speciale materiale Coolmax, capace di soddisfare i più alti standard in materia di comfort e praticità. Ryuki è dotato inoltre di visiera interna parasole CM-2 che può essere usata come sostituta agli occhiali da sole per ridurre l’abbagliamento grazie ad una lente con effetto fumé. Questo rende la guida urbana e il touring ancora più confortevole migliorando la visibilità e riducendo l’affaticamento degli occhi. Allo stesso modo anche le lenti applicabili 100% Max Vision Pinlock forniscono una maggior visibilità al pilota, riducendo anche l’appannamento della visiera.

Tra le altre importanti caratteristiche di versatilità, non si può non citare il design integrato Wake Stabilizer: la tecnologia brevetta da Kabuto che controlla il flusso d’aria attorno al casco e ne diminuisce la pressione a carico del collo del pilota; assieme al Wind Shutter N. 6 permette quindi movimenti più fluidi ad alta velocità.

Ai lati del casco è presente infine uno spazio di fissaggio per camera/interfono, insieme al percorso di fissaggio dei cavi. Certificato Safety Standard ECE2205, Ryuki è disponibile in due calotte e cinque taglie.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social. Vi invitiamo a seguire Quotidianomotori.com su Google News, ma anche su Flipboard, Facebook, Twitter e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.