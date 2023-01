Caberg Uptown 2023: il casco jet dedicato al mondo Touring

Caberg Uptown 2023 è il casco jet dalle linee classiche ed eleganti dedicato al mondo Touring, in grado di soddisfare anche le esigenze più pratiche che si incontrano nei percorsi urbani di tutti i giorni.

Caberg Uptown 2023: caratteristiche

Uptown è realizzato con doppia calotta esterna per permettere una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia del motociclista. Le due prese d’aria frontali, oltre ai due fori posteriori, garantiscono un’ottima ventilazione anche nei mesi più caldi. L’esclusivo sistema Double Visor Tech di Caberg permette di guidare sempre con la luce ideale e quindi in piena sicurezza, grazie ad una visiera parasole interna facilmente manovrabile. La visiera esterna trasparente, trattata antigraffi o e predisposta per la lente anti-fog Pinlock garantisce un’ottima protezione dall’aria anche negli spostamenti extra cittadini grazie alle abbondanti dimensioni.

Per evitare lo strisciamento della visiera sulla calotta e per meglio bloccare la visiera stessa, lateralmente sulla calotta sono presenti due fermi visiera. La fibbia a regolazione micrometrica permette una sicura ma facile regolazione; Uptown è inoltre dotato di anello per assicurare il casco alla motocicletta.

Gli interni, completamente estraibili e lavabili, sono studiati con tessuti ad alta traspirazione. Uptown è predisposto per accogliere i principali sistemi di comunicazione in commercio e viene offerto nelle tre versioni grafiche Loft (Nero opaco/Antracite/Giallo fluo, Nero opaco/Antracite/arancione fluo, Grigio opaco/Nero/argento) nella versione grafica Bloom e nelle versioni monocolore Nero opaco, Antracite opaco, Blue Yama opaco e Bianco.

