Scopri la nuova KTM 450 RALLY REPLICA 2025, la moto da rally più avanzata, con miglioramenti estetici e meccanici per dominare le Dakar.

E’ stata presentata la nuova KTM 450 Rally Replica 2025, confermando il suo ruolo come icona nel mondo dei rally raid, con un palmarès di 235 vittorie di tappa e 10 trofei alla Dakar su 19 partecipazioni per la casa di Mattighofen. Questo modello, limitato a 100 unità, sarà disponibile per la prenotazione dal 24 aprile 2024 attraverso i concessionari KTM.

Riconosciuta e stimata sia dai piloti ufficiali che dai concorrenti indipendenti della categoria Malle Moto, la KTM 450 RALLY REPLICA si distingue come la moto da rally raid più prestigiosa a livello globale. Introdotta nel 2020 e migliorata ogni anno, il modello MY25 si è evoluto notevolmente, esibendo un motore completamente aggiornato, sovrastrutture più aerodinamiche e una meccanica ottimizzata sviluppata in collaborazione con il Team KTM Factory Racing.

Il cuore di questa moto è il rinnovato motore a iniezione da 450 cm³, che condivide le basi con le migliori moto da Enduro e Motocross di KTM, arricchito da un nuovo sistema di distribuzione monoalbero SOHC, una frizione più robusta e una trasmissione migliorata. Il sistema di raffreddamento è stato anche perfezionato con due radiatori anziché uno, migliorando così l’efficienza del motore.

Il telaio in acciaio a traliccio, saldato a mano e realizzato con tecnologie avanzate come l’idroformatura e il taglio laser, offre una migliore flessibilità e stabilità rispetto al modello precedente, con un eccellente feedback al pilota. Il nuovo forcellone in alluminio pressofuso garantisce resistenza e leggerezza. Il modello 2025 è equipaggiato con tre serbatoi e due pompe carburante indipendenti per una gestione ottimale del carburante tra i serbatoi anteriori e quello posteriore da 16 litri, che funge anche da supporto strutturale, raggiungendo una capacità totale di circa 34,5 litri.

Per quanto riguarda le sospensioni, monta il sistema WP Pro Components, che include una forcella WP XACT PRO e un ammortizzatore WP XACT PRO, entrambi personalizzabili. Esteticamente, la nuova KTM 450 RALLY REPLICA sfoggia un design più aggressivo e tagliente, con una torretta di navigazione in fibra di carbonio e un nuovo cupolino che riduce turbolenza e vento. La carena integra un quadro strumenti più compatto e un nuovo sistema di illuminazione LED più potente del 33%, essenziale per le tappe all’alba o in notturna.

Inoltre, è stata progettata una nuova area integrata nella copertura del motore per lo stoccaggio degli utensili di emergenza, facilitando l’accesso e riducendo il carico sul pilota.

Copyright Image: Sinergon LTD