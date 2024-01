Harley-Davidson ha presentato quattro nuovi modelli per il 2024: Street Glide, Road Glide, il modello CVO Road Glide ST e la CVO Pan America, che si caratterizzano per le loro prestazioni elevate, tecnologia all’avanguardia e un design accattivante.

Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2024: caratteristiche

I modelli Street Glide e Road Glide 2024 sono stati rinnovati per essere più potenti, leggeri e dinamici. Entrambi sono equipaggiati con il nuovo motore Milwaukee-Eight 117 V-Twin, che offre prestazioni migliorate grazie a un sistema di raffreddamento ottimizzato e un flusso di aspirazione e scarico più efficiente. Il design è stato completamente rinnovato, con un profilo della carena evoluto e un impatto visivo dinamico.

Tra le novità anche le modalità di guida selezionabili (Road, Sport, Rain e Custom), che controllano elettronicamente

le caratteristiche prestazionali della moto; la tecnologia di infotainment gestita da Skyline OS tramite touch screen a colori TFT da 12,3” che sostituisce tutta la strumentazione analogica e la maggior parte degli interruttori.

Un nuovo amplificatore audio da 200 watt che alimenta una coppia di altoparlanti montati sulla carena anteriore. Anche l’aerodinamica è migliorata ed aumenta il comfort del pilota e riduce in media del 60% l’impatto dell’aria sul casco alle alte velocità. L’escursione della sospensione posteriore è aumentata di 76 mm ed infine la forma della sella è stata ridisegnata in un unico pezzo e i materiali dell’imbottitura offrono un significativo miglioramento del comfort.

CVO Road Glide ST per il 25 Anniversario

La CVO Road Glide ST celebra il 25 anniversario di Custom Vehicle Operations di Harley-Davidson. E’ la bagger più veloce, più rapida e più sofisticata mai prodotta da Harley-Davidson e racchiude in sé un concentrato di componentistica unica per i motociclisti che cercano le alte prestazioni. La comoda seduta monoposto e i riser da 15 cm, abbinati al nuovo manubrio, consentono al pilota di assumere una comoda posizione eretta e grintosa, con il tipico stile custom West Coast.

La CVO Road Glide ST è disponibile in due varianti di verniciatura premium: Golden White Pearl o Raven Metallic. La grafica

Screamin’ Eagle sui lati della carena e sul serbatoio si ispira alle moto Screamin’ Eagle HarleyDavidson Factory che gareggiano nella serie MotoAmerica Mission King of the Baggers. Le grafiche CVO™ 25th Anniversary celebrano una storica pagina delle Factory Custom prodotte

da Harley-Davidson.

Il motore Milwaukee-Eight 121 High Output V-Twin è un’esclusiva del modello CVO Road Glide ST, messo a punto per produrre 127 cavalli e 193 Nm di coppia. L’uso di nuovi materiali contribuisce a ridurre il peso a secco a 363 kg, 11 chili in meno rispetto al modello CVO Road Glide. I collettori hanno scocche in titanio leggero e terminali in fibra di carbonio forgiata; il parafango anteriore, il cupolino e la coppa del serbatoio sono realizzati in materiale composito leggero; il design delle ruote e i rotori dei freni anteriori sono ottimizzati per ridurre al minimo il peso non sospeso.

Le modalità di guida selezionabili (Road, Sport, Track Plus, Rain e diverse modalità Custom personalizzabili) controllano elettronicamente le specifiche prestazioni della moto. La dotazione di infotainment è alimentata dal sistema operativo Skyline. Un touch screen a colori sostituisce tutta la strumentazione analogica e la maggior parte dei tasti.

CVO Pan America

La CVO Pan America è un nuovo modello da scoprire e la prima moto Adventure Touring della serie CVO. Sono state mantenute tutte le caratteristiche che hanno reso il modello Pan America 1250 Special tanto amato dagli esigenti motociclistiAdventure Touring di tutto il mondo, tra cui il fluido e potente motore Revolution Max 1250, le sospensioni semi-attive anteriori e posteriori, il display touch screen, le modalità di guida selezionabili e la tecnologia Daymaker Adaptive Headlamp.

Il modello CVO Pan America è dotato di una serie di accessori selezionati per migliorare il viaggio, tra cui le sospensioni con Adaptive Ride Height, le robuste valigie in alluminio, il cambio quick shifter Screamin’ Eagle, pneumatici tubeless, il sistema di illuminazione anteriore ausiliario a led e la piastra paramotore in alluminio.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD