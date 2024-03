Timex Waterbury Traditional Flyback Chronograph

La collezione Waterbury Traditional Flyback Chronograph di Timex rappresenta un tributo all’audacia degli aviatori, con orologi che sono ideali per chi cerca un accessorio che sia al tempo stesso un fedele strumento di misurazione e un simbolo di eleganza.

Timex espande la propria gamma con la collezione Waterbury Traditional Flyback Chronograph, rendendo omaggio al coraggio e alla determinazione degli aviatori americani. Questa nuova linea si rivolge a chi non teme di affrontare le sfide con grinta e determinazione, offrendo segnatempo progettati per esaltare la personalità di chi li indossa.

I nuovi modelli Waterbury Traditional Flyback Chronograph sono stati ideati pensando ai piloti e ai professionisti che richiedono precisione al millisecondo e la capacità di eseguire misurazioni consecutive in modo rapido e efficiente. Grazie al movimento cronografico Flyback proprietario, con un semplice tocco del pulsante flyback, è possibile azzerare istantaneamente il cronografo e ripartire senza perdere tempo, una funzionalità che permette di mantenere la rotta con la massima precisione.

La collezione si distingue per la sua estetica raffinata: ogni cronografo presenta una cassa in acciaio inossidabile da 43 mm, disponibile sia nella versione classica che con finitura nera. Il design del quadrante, in nero con dettagli bianchi a contrasto, sottolinea il carattere moderno e funzionale di questi orologi. Le funzioni cronografiche sono disposte in modo intuitivo sul quadrante, con settori dedicati alle ore e ai minuti cronografici e una lancetta centrale per i secondi. Il datario, posizionato tra le ore due e tre, completa l’insieme.

Elementi iconici come il logo The Waterbury e il simbolo Timex arricchiscono il design; la corona e i pulsanti, in linea con il colore della cassa, enfatizzano ulteriormente l’estetica distintiva di questi segnatempo. La collezione è disponibile in due varianti: una tradizionale con cassa in acciaio e quadrante nero, abbinata a un bracciale in acciaio inossidabile, e una più contemporanea con cassa in acciaio nero e cinturino in pelle vegana nera.

Fonte Timex

Copyright Image: Sinergon LTD