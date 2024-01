Timex ha fatto un grande passo avanti nella riduzione della propria impronta ecologica con il lancio della collezione Expedition North Traprock. Questa nuova linea rappresenta un impegno solido di Timex verso l’innovazione sostenibile, offrendo segnatempo eco-compatibili che sono una vera dichiarazione di impegno verso la sostenibilità ambientale.

I due modelli della collezione Expedition North Traprock si distinguono per il loro design unico e la loro composizione innovativa. Entrambi presentano una cassa dal diametro di 43 mm con una finitura opaca, realizzata con una miscela pionieristica di ceramica e resina biodegradabile derivata dalle piante di ricino. Questo materiale non solo riduce l’impatto ambientale, ma offre anche una robustezza e una durata superiori.

Il quadrante degli orologi, rispettoso dell’ambiente, è caratterizzato da un design discreto. I numeri arabi presentano linee pulite, con dettagli a contrasto nei quattro indici principali: verde per la versione nera e rosso per la versione blu. Le due lancette luminescenti di ore e minuti scorrono elegantemente sul quadrante, mentre a ore 12 campeggia il logo Timex.

La sostenibilità è un tema che si ritrova anche nel cinturino degli orologi. Ogni cinturino è interamente realizzato con plastica riciclata post-consumo e rivestito in pelle di mela vegana. Questa pelle innovativa è ricavata dalle rimanenze delle produzioni di succhi di frutta, trasformando materiali di scarto in qualcosa di nuovo e di valore.

Gli orologi Expedition North Traprock, dotati di movimento a tre sfere e impermeabili fino a 30 metri, sono disponibili in due versioni: una elegante versione nera e una versione blu, entrambe proposte al prezzo di 109 €.

Con la collezione Expedition North Traprock, Timex non solo offre agli appassionati di orologi un prodotto di alta qualità e design, ma dimostra anche il proprio impegno verso pratiche più sostenibili e rispettose dell’ambiente. Questa linea di orologi è un chiaro esempio di come l’innovazione e la responsabilità ambientale possano andare di pari passo, creando prodotti che sono sia belli che buoni per il pianeta.

