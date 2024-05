Versace lancia la nuova collezione di sneaker unisex Versace Mercury, che si caratterizzano per il loro design futuristico e l’artigianalità italiana.

Versace Mercury è la nuova collezione di sneaker unisex del brand. Realizzate in pregiata pelle di vitello e caratterizzate da una suola distintiva, i tre modelli di sneaker che compongono la famiglia Versace Mercury rappresentano una perfetta combinazione di versatilità e design futuristico.

Versace Mercury è stata concepita come un artefatto dal futuro. La sneaker fonde estetica futuristica con il raffinato patrimonio creativo della Maison, evocando un design che ricorda il mondo della fantascienza. Ogni paio di sneaker è il risultato di un processo meticoloso che coinvolge 86 componenti, di cui 30 solo per la tomaia e la fodera. Questi elementi sono realizzati, tagliati e cuciti insieme con maestria e precisione.

Ispirata all’agilità e alla leggerezza del dio Mercurio, Versace Mercury invita chi le indossa a intraprendere un viaggio nel tempo e nello spazio. Le sneaker integrano elementi di diversi modelli di calzature, con un design che esplora l’ignoto attraverso un gioco di ombre. La silhouette delle scarpe racconta una metamorfosi dal giorno alla notte, con dettagli testurizzati che richiamano la pelle delle razze e rendono omaggio ai motivi iconici di Versace.

Versace Mercury trascende il tempo e lo spazio, creando connessioni tra passato e futuro, tradizione e innovazione. Le corde intrecciate e i dettagli della Greca non sono solo elementi di design, ma simboleggiano l’unità e i legami tra persone, luoghi e tempi. Questo tema richiama l’eredità di Versace, con le campagne pubblicitarie degli anni ’80 e ’90 che celebravano concetti di forza, comunità e sicurezza in sé stessi. La connessione è un valore chiave che Versace Mercury interpreta in chiave moderna, adattandosi alle esigenze e allo stile di vita contemporaneo.

Ogni sneaker Versace Mercury è una testimonianza dell’artigianalità di alto livello che caratterizza la Maison. Ogni paio di scarpe richiede oltre tre ore di lavorazione, con 16 metri di corda intrecciati a mano. Il design distintivo presenta un intreccio a zigzag e 30 componenti cuciti con precisione per creare la tomaia e la fodera. La nuova suola in Eva, decorata con il motivo Greca, e gli interni dipinti a mano garantiscono comfort e leggerezza. I dettagli di personalizzazione includono il logo Versace sul tallone in metallo placcato, sulla linguetta e sugli occhielli, e un nastro con motivo Greca in jacquard tono su tono.

Il modello classico Versace Mercury M_VS_01 è disponibile nelle eleganti colorazioni total black e total white, con una tomaia in corda intrecciata a forma di conchiglia. Le edizioni speciali sono la Versace Mercury M_VS_02, con lussuose applicazioni di strass su una rete di cotone cerato, disponibile in nero-argento e rosa-argento opaco e la Versace Mercury M_VS_03 che si distingue per la sua base bianco-argento-oro, sostituendo gli strass con nodi artigianali sulla stessa rete. La collezione si completa con il calzino Versace Mercury, che presenta un logo a contrasto e simboleggia unità e forza, che riflette la visione di Versace verso il futuro.

Fonte Versace

Copyright Image: Sinergon LTD