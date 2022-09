Saucony Shadow 5000 St. Barths: your own personal paradise. Con una colorazione esclusiva ispirata all’oceano e una base in nabuk traforato, la nuova Shadow 5000 St. Barths proposta in limited edition è un omaggio all’isola caraibica famosa per il mare cristallino e le bianche spiagge.

La suola trasparente verde acqua dà la sensazione di essere al mare dal primo momento in cui la si indossa. Anche il tema beige/verde scelto per la tomaia è un richiamo all’isola così come sottolineato dal logo St. Barths sulla linguetta. La base in pelle nabuk traforata è lussuosa, con strati esterni in pelle scamosciata premium e dettagli sul tallone. Estremamente comoda e confortevole sarà un vero piacere indossarla.

Shadow 5000 St. Barths è un nuovo capito della collezione Saucony X Saucony che rappresenta la narrazione più creativa ed energica del brand con versioni divertenti, innovative e sempre di altissima qualità: sneakers uniche nel loro genere sempre proposte con packaging dedicati, realizzate in limited edition con materiali e trattamenti premium che normalmente vengono riservati alle collab. Sono la versione Saucony di Saucony: destinata agli appassionati e ai veri fan del marchio e per questo sempre a ruba.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.