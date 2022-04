Saucony Jazz Court RFG: il nuovo pack di sneaker eco-friendly

Saucony Originals presenta il nuovo RFG Pack con Piñatex, il tessuto naturale proveniente dai prodotti di scarto della coltivazione dell'ananas, per la costruzione della tomaia.

Saucony Jazz Court RFG: prendere i rifiuti della natura e creare qualcosa di bello. Questo è stato il fattore stimolante alla base del nuovo RFG Pack di Saucony che debutta con un primo drop, che vede protagonista la nuova Jazz Court RFG, seguito a luglio dal lancio di Shadow 6000 e Jazz 81.

In questa nuova interpretazione RFG, tre silhouette iconiche del marchio incontrano materiali nuovi e scelti con grande cura e attenzione. Come alternativa vegetale alla pelle, Saucony introduce Piñatex, sottoprodotto della coltivazione dell’ananas che viene riciclato e riutilizzato trasformando così i profili classici di Jazz Court, Shadow 6000 e Jazz 81 in nuove e significative icone di stile.

Saucony Jazz Court RFG: caratteristiche

La costruzione della tomaia vede la pelle sostituita con Piñatex unito a tessuti riciclati. Inoltre, vengono utilizzati un mesh parzialmente vegetale e lacci di canapa. Le tonalità scelte – salvia, carciofo e colorazioni naturali – riflettono la generosità della natura. Piccoli dettagli come l’ananas disegnata sulla linguetta e sulla soletta interna ci ricordano di pensare al Pianeta e vivere un’estate all’aperto. Pensare al futuro con stile e comfort.

Piñatex è un tessuto naturale, composto da fibre ricavate dalle foglie di scarto della pianta di ananas. Queste foglie sono un sottoprodotto della raccolta di ananas esistente, il che significa che la materia prima non richiede risorse ambientali aggiuntive per essere prodotta.

Piñatex è composto fino al 95% da risorse rinnovabili. Piñatex è un tessuto vegano approvato PETA e conforme a REACH, che certifica che nella sua produzione non vengono utilizzate sostanze chimiche pericolose. Ananas Anam, il produttore di Piñatex, è una Certified B Corporation.

—–

