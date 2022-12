Lomac Boot Düsseldorf 2023: il cantiere nautico milanese della famiglia Lo Manto, leader nella costruzione e commercializzazione d’imbarcazioni pneumatiche di design caratterizzate da alte performance e qualità costruttiva, porta in esposizione due dei suoi modelli più amati e desiderati – il GranTurismo 12.0 e l’Adrenalina 10.5 – oltre al nuovo “entry-level” della rinnovata gamma Turismo: il 7.0. Quest’ultimo, con i suoi 7,5 metri di lunghezza fuori tutto ha già fatto molto parlare di sé ai recenti Saloni di Cannes e Genova, tanto da divenire il nuovo punto di riferimento nel segmento.

Lomac Boot Düsseldorf 2023: Turismo 7.0

Disegnato da Federico Fiorentino – che ne ha curato anche le linee di carena progettate ad hoc per questo battello – e pensato per l’uso in famiglia, per giovani coppie o come tender, il nuovo Turismo 7.0 sfoggia un aspetto heavy duty già al primo colpo d’occhio, da battello per ogni sfida di mare, e promette di stupire grazie alla sua carena performante, con ruota di prua verticale confortevole e “asciutta” in ogni condizione meteomarina.

La coperta nel nuovo 7.0 è estremamente funzionale e rispetta i canoni di un battello mediterraneo con prendisole a prua e a poppa, quest’ultimo trasformabile in dinette con tavolo centrale e sedute a “U” per 6/8 ospiti a bordo. La postazione di pilotaggio invece presenta due sofisticate poltroncine per pilota e copilota, sportive e contenitive, ma anche molto utili nel momento in cui il battello deve affrontare il mare formato. La consolle, ergonomica, razionale e dal design pulito, ospita al suo interno un mobile frigorifero.

GranTurismo 12.0 e Adrenalina 10.5

Il GT12.0 della linea GranTurismo è un battello che rappresenta il top di gamma Lomac ed è studiato per creare una sintesi perfetta tra design, comfort e prestazioni per tutti coloro che ricercano performance e sportività, ma non vogliono rinunciare alla comodità, abitabilità e sicurezza, né tantomeno ad una estetica aggressiva e filante. La cura del dettaglio è un altro punto di forza di questo maxi-rib, molto ricercato anche come luxury-tender, che offre una vasta scelta di materiali e possibilità di personalizzazione.

Al salone anche l’ammiraglia della gamma sportiva del cantiere, l’Adrenalina 10.5. Straordinarie prestazioni, controllo e tenuta di mare si uniscono al design unico e accattivante. Velocità e sicurezza sono garantite da una qualità costruttiva senza compromessi: laminazione per infusione sottovuoto, gelcoat neopentilico, fibre aramidiche di rinforzo, carene ottimizzate attraverso studi CFD. La linea Adrenalina è perfetta per un gruppo di amici, per una o più coppie, ma anche per una famiglia dinamica che ama la velocità ma non perde di vista la sicurezza.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.