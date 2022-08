Lomac Cannes Yachting Festival 2022: il nuovo GranTurismo 10.5

Lomac Cannes Yachting Festival 2022: il Cantiere milanese guidato dalla famiglia Lo Manto torna al Cannes Yachting Festival, imperdibile appuntamento per la nautica mondiale sulla Croisette che si svolgerà dal 6 all’11 settembre, portando cinque iconici modelli della gamma: Adrenalina 10.5 motorizzato con due Mercury da 300 cavalli, GranTurismo 11.0 con due fuoribordo Yamaha da 300, GranTurismo 12.0 con tre fuoribordo Yamaha da 300 hp ciascuno, GranTurismo 12.5 motorizzato con tre fuoribordo Mercury da 300 hp e il nuovo GranTurismo 10.5, novità della stagione 2023.

Lomac Cannes Yachting Festival 2022: GranTurismo 10.5

Quest’ultimo, il modello della famiglia più esclusiva della gamma Lomac, sarà dotato di una nuovissima e performante carena che consente, grazie alla sua forma a V molto pronunciata ed estesa su tutta la lunghezza dello scafo, una navigazione più morbida con mare formato e prestazioni migliorate sia in termini di velocità che di consumi, ridotti anche basse e medie velocità. L’unità presentata al salone francese, sarà motorizzata con due potenti Yamaha V6 da 300 cavalli ciascuno.

I GranTurismo sono battelli top di gamma studiati per creare una sintesi perfetta tra design, comfort e prestazioni e pensati per tutti coloro che ricercano performance e sportività, ma non vogliono rinunciare alla comodità, abitabilità e sicurezza, né tantomeno ad una estetica aggressiva e filante. La cura del dettaglio è un altro punto di forza di questi maxi-rib, molto ricercati anche come luxury-tender, che offrono una vasta scelta di materiali e possibilità di personalizzazione.

Al fianco dei quattro GranTurismo, farà bella mostra di sé anche l’ammiraglia della gamma sportiva del cantiere milanese: l’Adrenalina 10.5. Straordinarie prestazioni, controllo e tenuta di mare si uniscono al design unico e accattivante. Velocità e sicurezza sono garantite da una qualità costruttiva senza compromessi: laminazione per infusione sottovuoto, gelcoat neopentilico, fibre aramidiche di rinforzo, carene ottimizzate attraverso studi CFD. La linea Adrenalina è perfetta per un gruppo di amici, per una o più coppie, ma anche per una famiglia dinamica che ama la velocità ma non perde di vista la sicurezza.

