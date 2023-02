Il nuovo Toyota RAV4 GR Sport 2023 porta in dote dettagli estetici e un livello di equipaggiamento che esprimono sportività e cura nei dettagli. Il trattamento GR Sport è già stato applicato con successo a una vasta gamma di altri modelli Toyota, che vanno da Yaris, Yaris Cross, C-HR e Corolla al potente pick-up Hilux.

Toyota RAV4 GR Sport 2023: design

Il frontale della vettura cattura immediatamente l’attenzione con la griglia prominente caratterizzata dall’esclusiva finitura G-Mesh tipica dei modelli GR, che crea un effetto 3D più profondo. Lo stesso motivo viene applicato alle cornici dei fendinebbia, ora più larghe, che presentano inoltre modanature a forma di boomerang, dando maggiore risalto alla forte presenza della vettura. Il paraurti inferiore ha una finitura in grigio scuro metallizzato, al posto dell’argento presente su altri modelli RAV4.

Nella parte posteriore, il look del lunotto posteriore è stato messo in risalto da una modanatura nera lucida tra il vetro e la targa della vettura, il che ne aumenta la larghezza percepita. La trama G-mesh appare di nuovo nel paraurti posteriore, che presenta inoltre feritoie per migliorare le prestazioni aerodinamiche. Il paraurti inferiore è caratterizzato da una modanatura in grigio scuro metallizzato nella parte inferiore. I badge GR sulla griglia anteriore e sul portellone posteriore sottolineano inoltre l’indole sportiva dell’allestimento.

I cerchi in lega GR Sport da 19 pollici sono progettati per ridurre il peso e aumentare la rigidità. Il loro robusto design a cinque doppie razze si distingue per una finitura nera lucida e una raffinata tecnica di lavorazione qui applicata per la prima volta, che crea un’accattivante finitura “gessata” sui bordi delle razze.

Le principali verniciature disponibili su RAV4 GR Sport sono Platinum White Pearl, Emotional Red, Black Metallic, Dark Grey Metallic, Silver Metallic, Deep Blue Metallic. Gli stessi colori, ad eccezione del Black Metallic, sono disponibili in finitura bi-tone, abbinata a tetto, montanti anteriori e centrali e spoiler posteriore in nero lucido.

Toyota RAV4 GR Sport 2023: gli interni

Il tema cromatico principale per i rivestimenti è il nero, che crea un’atmosfera che pone l’attenzione saldamente sulla guida. I sedili sono rivestiti in una combinazione di materiali simili a pelle scamosciata per le sezioni relative a spalle, schienale e seduta, mentre sui fianchetti laterali troviamo la pelle sintetica. Le cuciture grigio argento aggiungono un elegante contrasto a sedili, volante e leva del cambio. I poggiatesta dei sedili anteriori presentano un logo GR in rilievo black-on-black.

Il sofisticato look dell’abitacolo è esaltato dai dettagli in grigio scuro metallizzato su volante, bocchette di aerazione e modanature della console centrale attorno alla leva del cambio. Il logo GR è presente anche su volante e tappetini. Il ricco equipaggiamento di RAV4 GR Sport include la regolazione elettrica per i sedili anteriori e una nuova versione del Panoramic View Monitor di Toyota, che include una nuova visuale del sottoscocca per aiutare il conducente a controllare la superficie del terreno e posizionare con precisione le ruote durante le manovre a bassa velocità. Un’ulteriore assistenza è fornita da una nuova retrocamera digitale che fornisce immagini in tempo reale di qualità superiore rispetto al precedente sistema analogico.

Il display della strumentazione da 12,3 pollici è completamente digitale, con una grafica nitida e la possibilità di personalizzare i contenuti in base ai gusti del conducente o al tipo di viaggio, attraverso quattro temi: Casual, Smart, Tough e Sporty. Le opzioni includono tre diversi layout per gli indicatori principali, mentre ogni versione presenta un tachimetro digitale centrale e un indicatore di cambiata. Il tipo di illuminazione cambia automaticamente con la modalità di guida selezionata.

Il RAV4 GR Sport è dotato del più recente sistema multimediale Toyota Smart Connect gestito attraverso un display touchscreen da 10,5 pollici. Gli utenti possono anche collegare il proprio smartphone o tablet al sistema, sia cablato che wireless se si utilizza Apple CarPlay o solo cablato per Android Auto.

Motorizzazioni

Il RAV4 GR Sport Hybrid presenta la collaudata tecnologia full hybrid di quarta generazione di Toyota, progettata con componenti più leggeri e compatti per contribuire a offrire prestazioni più dinamiche e maggiore efficienza. La potenza completa del sistema è di 222 CV / 163 kW, consentendo un’accelerazione 0-100 km/h in 8,1 secondi.

Il propulsore ha segnato l’introduzione di un motore a benzina a quattro cilindri Hybrid Dynamic Force da 2,5 litri. Raggiungendo un’efficienza termica da record, questa unità a ciclo Atkinson offre un forte equilibrio tra efficienza e potenza.

Toyota ha creato il RAV4 più potente di sempre con l’introduzione di un sistema ibrido plug-in che produce un massimo di 306 CV / 225 kW. Questo livello di potenza consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,0 secondi; velocità assoluta a parte, il propulsore è progettato per il piacere di guida, con il 50% di potenza in più disponibile a 60 km/h. Anche quando si guida in modalità 100% EV, le prestazioni sono vivaci, con un’accelerazione paragonabile a un veicolo a benzina da 2,0 litri.

La sua efficienza è garantita dal fatto che la vettura funziona in modalità EV per impostazione predefinita; quindi, passa alla modalità Hybrid quando la carica nella batteria agli ioni di litio non è più sufficiente. Con una carica completa, il RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport può percorrere fino a 75 km e raggiungere velocità fino a 135 km/h.

RAV4 Hybrid GR Sport, disponibile esclusivamente con la trazione integrale intelligente AWD-i, ha un prezzo di listino di €50.300 incluse le vernici metallizzate. Il prezzo di lancio è di €46.050, grazie allo sconto di €4.250 a fronte di permuta o rottamazione. RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport ha un prezzo di listino di €58.700, che in fase di lancio scende a €54.600 grazie allo sconto di €4.100 praticato in caso di permuta o rottamazione. Anche in questo caso il prezzo include le vernici metallizzate.

