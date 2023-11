Milan Games Week 2023: dove sono i parcheggi, come arrivare, orari e biglietti

Torna la Milan Games Week 2023, appuntamento dedicato al mondo dei videogiochi e non solo.

La fiera dedicata a videogiochi, e-sports, giochi da tavolo nonché manga, fumetti e animazione tornerà il 24, 25 e 26 novembre 2023 ai padiglioni 9, 11, 13 e 15 di Rho Fiera Milano, ed è già possibile prenotare i biglietti sul sito ufficiale.

Milan Games Week 2023: i biglietti

Di seguito i prezzi dei biglietti per la Milan Games Week 2023:

Intero: 25 €;

Ridotto (Bambini 6-10 anni): 10 €;

Abbonamento 3 giorni: 65 €;

Bundle intero + ridotto solo venerdì: 25 €;

Raro: 45 €;

Epico: 109 €;

Leggendario: 129 €;

I biglietti Raro, Epico e Leggendario sono a taratura limitata. Il biglietto Raro include Badge con grafica Raro, T-Shirt con grafica MGWCMX Variant Raro, Lanyard MGWCMX, Fast Lane in ingresso ed entrata anticipata di 1 ora prima dell’inizio dell’evento.

Il biglietto Epico include Badge Variant Epico, Fast lane per le produzioni esclusive del Fantasticon Film Fest, T-Shirt MGWCMX Variant Epico, Lanyard MGWCMX, Entrata anticipata di 1 ora prima dell’inizio dell’evento, Fast Lane in ingresso e in aera gaming, accesso alla Lounge Epica, deposito gratuito.

Il biglietto Leggendario include Badge Variant Leggendario, Fast lane per le produzioni esclusive del Fantasticon Film Fest, T-Shirt MGWCMX Variant Leggendario, Lanyard MGWCMX. Entrata anticipata di 1 ora prima dell’inizio dell’evento, Fast Lane in ingresso, Fast Lane in area gaming, accesso alla Lounge Leggendaria con catering, deposito gratuito, accesso all’area Vip Pit Stage, Parcheggio interno gratuito.

Milan Games Week 2023: orari e date

Come detto, la fiera si terrà dal 24 al 26 novembre, e tutti e tre i giorni la fiera sarà aperta dalle ore 10:00 alle 20:00.

Come detto, i proprietari dei biglietti Raro, Epico e Leggendario avranno accesso anticipato di 1 ora, e potranno quindi entrare alle 09:00.

Milan Games Week 2023: come arrivare

Alla Fiera di Rho sono disponibili circa 10.000 parcheggi per i visitatori e 5.000 per gli espositori, numerati da 1 a 5. Attenzione: vista l’affluenza, è possibile PRENOTARE il parcheggio a questo link fino a 4 ore prima. Il prezzo del parcheggio è di 12,50 euro per 4 ore o di 18 euro per l’intera giornata.

Nella mappa, sono indicate le strade per arrivare in auto ma anche i parcheggi. Altri parcheggi in zona. In via Zara, a Rho, c’è il parcheggio della stazione ferroviaria di Rho, ogni circa 15 minuti parte un treno per Rho Fiera. A Mazzo di Rho in via Risorgimento c’è un parcheggio da 600 posti, collegato alla Fiera con la metropolitana.

Numero posti auto dei parcheggi in corrispondenza delle altre fermate della metropolitana: Bisceglie (1370 posti), Cascina Gobba (1390), Maciachini (430), Crescenzago (540), Romolo (250), Gessate (440), San Leonardo (330), Einaudi (730) e San Donato (800).

Raggiungere la fiera in moto o in auto

Dall’autostrada A4-Venezia: uscire a Pero-Fieramilano

Dalla A7-Genova, A1-Bologna e A4-Torino: A50 Tangenziale Ovest in direzione Varese, uscire a Fieramilano.

Dalla A8-Varese e A9-Como: alla barriera di Milano Nord seguire le indicazioni per A4-Venezia e uscire a Fieramilano.

Da Milano:

– autostrada A8 in direzione Varese-Como, uscire a Fieramilano

– autostrada A4 direzione Torino, uscire a Pero-Fieramilano

Arrivare alla Milan Games Week 2023 in metro o passante ferroviario

Uno dei mezzi più veloci è la metropolitana Linea Rossa M1 con Fermata Rho Fiera. Attenzione: non è più necessario fare il biglietto extra urbano per raggiungere la Fiera, è sufficiente il biglietto urbano da 2 euro.

Per quanto riguarda il passante ferroviario, dalle stazioni Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, porta Venezia, Dateo e porta Vittoria è necessario prendere la linea S5 Treviglio-Varese o la linea S6 Treviglio-Novara con fermata a Rho Fiera Milano.

Raggiungere la fiera in treno

Nella stazione di Rho Fiera Milano fermano i treni della tratta Torino-Novara-Milano, tutti i treni regionali per Varese, Arona, Domodossola e Luino e alcuni treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano Porta Garibaldi-Rho.

Alla stazione Rho Fiera Milano fermano anche alcuni treni Frecciarossa e Frecciabianca che provengono o sono diretti a Milano, Roma, Torino, Venezia e Trieste.

Per chi arriva in treno, le indicazioni da seguire per arrivare a Rho Fiera:

dalle Stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate: linea metropolitana verde in direzione Abbiategrasso o Assago; alla fermata di Milano Porta Garibaldi, cambiare per metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello;

dalle Stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate: linea metropolitana verde in direzione Abbiategrasso o Assago; alla fermata di Cadorna, cambiare per linea metropolitana rossa, direzione Rho-Fiera Milano con fermata Lotto-Fieramilanocity (con cambio metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello);

dalla Stazione Milano Nord Cadorna: linea metropolitana rossa, direzione Rho-Fiera Milano con fermata Lotto-Fieramilanocity (con cambio metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello);

passante ferroviario. Le linee S3 e S4 del passante fermano alla stazione Milano Nord Domodossola che si trova a 100 m da Largo Domodossola.

Raggiungere la Milan Games Week 2023 in aereo

Per chi arriva in aereo, le indicazioni da seguire per arrivare alla Milan Games Week 2023 a seconda dell’aeroporto scelto:

LINATE

L’Aeroporto è collegato con bus di linea n. 73, capolinea San Babila e, novità recente, anche dalla Metropolitana M4 Linea Blu che parte da Linate e arriva a San Babila, dove è possibile cambiare con la Metropolitana M1 Linea Rossa (direzione Rho-fieramilano) fermata Lotto-Fieramilanocity (con cambio metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello).

MALPENSA

Servizio ferroviario Malpensa Express

Malpensa Bus Express Autostradale spa.

ORIO AL SERIO

Orio Shuttle – Airpullman Bus Company. Per i biglietti online, orari e prezzi: www.orioshuttle.it

Orio Express – Autostradale Bus Company Per i biglietti on-line, orari e prezzi: www.autostradale.it

Le novità della Milan Games Week 2023

Il tema della Milan Games Week 2023 è un “eterno upload“, un evento che vuole essere manifesto di un eterno presente proiettato in un futuro in continua evoluzione, ed è questo che ha ispirato l’artista Tom Jilesen, illustratore e animatore olandese, nella realizzazione del visual ufficiale che va a rappresentare un vortice di individui interconnessi e definiti dalle loro passioni.

La grafica e l’immagine stessa dell’evento sono invece curate dal graphic designer siciliano Camara, che ha creato una rappresentazione visiva delle contrazioni MGW e CMX raffigurando uno shinobi, figura della mitologia giapponese famosa per agilità e velocità, e quindi in grado di rappresentare il dinamismo sia del mondo videoludico sia della fiera stessa.

Saranno presenti, e potranno essere anche provate, tutte le novità di Xbox Series S/X e il nuovo servizio di Xbox Game Pass inclusivo di Starfield, Forza Motorsport, Party Animals, Fallout 76, Jusant, Gotham Knights, Lies of P, e Age of Empires 4; e anche Play Station 5, tra cui Gran Turismo 7.

Ci saranno anche Bandai Namco, HP, e Plaion, nonché Nintendo che permetterà di provare, tra gli altro, Mario Kart 8 con l’ultimo pacchetto di percorsi aggiuntivi, e il più recente Super Mario Bors. Wonder. Ancora, BMW porterà il suo scooter elettrico ce02, con la sua estetica futuristica nata apposta anche per i videogiochi.

All’Esportshow, potranno assistere in prima persona alle sfide tra i migliori player eSport nazionali e internazionali offerte da Gillette Labs Arena, con KitKat Game Breakers, il torneo Aram di League of Legends, la Gillette Bomber Cup e l’Italian Rocket Championship powered by Air Action Vigorsol. Non mancherà anche Qlash che oltre alle Finals del Circuito Tormenta di League of Legends e Valorant, Minecraft Superleague, TFT Superleague e lo showmatch Valorhunters, sarà presente con una grande area LAN. Venerdì 24, sarà anche la volta degli Italian Esports Awards, la prima premiazione dedicata agli eSport italiani durante la quale verranno celebrati i team e i personaggi che si sono distinti maggiormente nel corso della stagione.

