Orari F1 oggi GP Abu Dhabi su TV8 e SKY in diretta

Gli orari della F1 oggi su TV8 del Gp di Abu Dhabi 2021 in diretta in chiaro sul digitale terrestre e su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Go.

Ecco gli orari della F1 oggi per il GP di Abu Dhabi su TV8 e SKY in diretta tv. Il Gran Premio che deciderà il nuovo campione del mondo piloti si correrà a Yas Marina, negli Emirati Arabi domenica 12 dicembre 2021.

Il grande weekend della F1 sarà visibile su TV8 in direttae in chiaro, con i consueti appuntamenti su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, su Sky Sport 4K e su Sky Go via satellite e su NOW.

Orari F1 TV8 Abu Dhabi GP 2021

Sabato 11 dicembre

Ore 14:00: Qualifiche sprint

Domenica 12 dicembre

Ore 14:00: Gara F1

Orari F1 GP Abu Dhabi GP 2021 SKY



oggi Venerdì 10 dicembre

Ore 10:15: Paddock Live

Ore 10:30: prove libere 1

Ore 11:30: Paddock Live

Ore 13:45: Paddock Live

Ore 14:00: prove libere 2

Ore 15:00: Paddock Live

Ore 16:00: conferenza stampa team

Ore 17:00: Paddock Live Show

Sabato 11 dicembre

Ore 10:45: Paddock Live

Ore 11:00: prove libere 3 F1

Ore 12:00: Paddock Live

Ore 13:15: #skymotori

Ore 13:30: Paddock Live

Ore 14:00: qualifiche sprint F1

Ore 15:15: Paddock Live

Ore 16:45: Paddock Live Show

Domenica 12 dicembre

Ore 12:30: Paddock Live

Ore 14:00: gara F1

Ore 16:00: Paddock Live

Ore 16:30: #skymotori

Ore 19:00: Race Anatomy F1

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.