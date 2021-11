MotoGP Test Jerez 2021: orari e programma dei due giorni di prove

I piloti della classe regina saranno di nuovo in pista per inaugurare la nuova stagione.

I piloti del Motomondiale sono pronti a tornare in pista sul Circuito de Jerez – Angel Nieto per i MotoGP Test Jerez 2021 in programma il 18 e 19 novembre.

Test MotoGP Jerez 2021: piloti al debutto

Si tratta di due giorni importanti in ottica 2022. I test sono infatti l’occasione per piloti e team di provare le nuove moto, e le novità messe a disposizioni dalle varie case. Inoltre, è il momento in cui possono concentrarsi su quegli aspetti che permetteranno loro di migliorare le performance dei prototipi in pista.

Tuttavia, ci sarà qualche assenza illustre. Oltre a Valentino Rossi non rivedremo in pista nemmeno l’infortunato Marc Marquez, affetto da diplopia. Debutteranno invece nella classe regina con KTM Remy Gardner (fresco campione del mondo Moto2) e Raul Fernandez.

Inoltre, sempre dalla Moto2 arriveranno Fabio Di Giannantonio, impegnato nelle fila della Gresini Racing al fianco di Enea Bastianini. Dovrebbe debuttare Marco Bezzecchi nello SKY VR46 MotoGP al fianco di Luca Marini. Tuttavia il pilota romagnolo avrà la possibilità di affrontare i suoi primi giri di pista in sella alla Desmosedici GP. Infine, tra gli esordienti, ci sarà anche Darryn Binder, secondo pilota della storia dopo Jack Miller a balzare dalla Moto3 alla MotoGP. Il sudafricano esordirà sulla M1 trovandosi al box un pilota di grande esperienza come Andrea Dovizioso.

Test MotoGP Jerez 2021: programma tv e streaming

I test MotoGP di Jerez non avranno copertura televisiva e streaming. Su motogp.com si potrà seguire il passo dei piloti in pista grazie al Live Timing.

Giovedì 18 novembre

Ore 10:00-13:00 | Test Day 1 mattino

Ore 14:00-18:00 | Test Day 1 pomeriggio

Venerdì 19 novembre

Ore 10:00-13:00 | Test Day 2 mattino

Ore 14:00-18:00 | Test Day 2 pomeriggio

