Lo spagnolo salterà l’ultimo GP del 2021 in programma questo weekend a Valencia e rinuncerà anche al test IRTA.

Stagione finita per Marc Marquez. Dopo aver saltato il GP di Algarve (Portogallo) il pilota della Honda salterà quindi anche il Gran Premio di Valencia di MotoGP che si correrà domenica 14 novembre.

L’otto volte campione del mondo è stato visitato dall’oculista Dr. Sanchez Dalmau all’Hospital Clínic di Barcelona. Tuttavia, a seguito agli esami è stato rilevato un nuovo episodio di diplopia, ossia la percezione doppia delle immagini.

Pooblemi fisici per Marc Marquez

Già il 2 novembre, il pilota di Cervera era stato visitato nella clinica Dexeus di Barcellona in seguito ad una caduta occorsa durante una sessione di allenamento sugli sterrati e per la settimana successiva è rimasto a riposo nella sua casa di Cervera. Nei giorni successivi, lo spagnolo ha continuato a sentirsi male, motivo per cui si è sottoposto ad ulteriori accertamenti e ne è seguito lo stop medico.

Infine, il Team Repsol Honda, ha ufficializzato l’assenza di Marquez anche al test IRTA in programma dal 18 al 19 novembre sullo stesso circuito.

