Il collaudatore HRC prenderà il posto del pilota spagnolo per il penultimo appuntamento della stagione.

Marquez Portogallo – Stefan Bradl sostituirà Marc Marquez in sella alla Honda MotoGP del Repsol Honda Team in occasione del weekend del Grande Prémio Brembo do Algarve. L’otto volte campione del mondo infatti nel corso di una sessione di allenamento ha riportato una leggera commozione cerebrale. Tuttavia il pilota non è la prima volta che si infortuna in allenamento.

Marquez salta il GP del Portogallo: la causa

Sabato scorso Marc Marquez, mentre si allenava con la moto da cross, ha subito una caduta che gli ha causato una leggera commozione cerebrale. Dopo alcuni giorni di riposo a casa e vedendo che non stava ancora bene il pilota della Honda è stato valutato dai medici in un controllo medico ed in misura precauzionale, è stato deciso di tenere l’otto volte campione del mondo a riposo e quindi salterà il Gran Premio dell’Algarve.

Per Bradl questo sarà il quinto Gran Premio del 2021 e finora è sempre entrato in zona punti. Tuttavia l’11° posto ottenuto in Qatar rappresenta il suo miglior risultato fino a questo momento. Infatti il pilota tedesco è felice di tornare in pista nella classe regina

“Prima di tutto spero che Marc si rimetta presto e che possa tornare in pista in tempi brevi. Non vedo l’ora di correre di nuovo a Portimao, un circuito molto divertente dove abbiamo conquistato un bel risultato verso la fine del 2020. Non è mai facile saltare in sella alla moto ma quest’anno abbiamo avuto degli ottimi periodi di lavoro tra le gare e i test”.

