Valentino Rossi MotoGP Legend: il giusto premio ad una carriera fantastica

Il Dottore entra nell'Olimpo delle leggende del Campionato del Mondo.

Valentino Rossi MotoGP Legend – Valentino Rossi termina la sua gloriosa carriera nel Motomondiale con un riconoscimento meritatissimo: è stato nominato MotoGP Legend durante i FIM MotoGP Awards.

La storia del Dottore si è conclusa ma la sua eredità sarà sempre molto viva tra gli appassionati che hanno avuto il piacere di godere del suo talento dal vivo e anche tra le generazioni future. Tuttavia, ieri sera, nella consueta cerimonia che chiude la stagione, sotto la guida di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, Valentino Rossi è stato acclamato con una “standing ovation” da parte di tutti i presenti.

Rossi è stato infatti acclamato per la sua carriera di pilota nel Campionato del Mondo dopo più di 25 anni al vertice dove si è guadagnato il rispetto dei suoi rivali e ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport diventando un’icona senza precedenti. 26 stagioni in totale che lo hanno portato ad un meritato riconoscimento. Vale, come previsto, ha gradito e accolto con sinceri sorrisi il calore e l’affetto delle persone che lo hanno sempre amato e rispettato.

Valentino Rossi MotoGP Legend

La carriera di Valentino Rossi nel Motomondiale si è conclusa a Valencia e ora il suo nome si unisce alla lista dei piloti leggendari che hanno lasciato un segno indelebile. Con nove titoli mondiali, 115 vittorie e 235 podi in totale, oltre a molti altri record a suo nome, Valentino vanta ora un nuovo premio molto speciale: Valentino Rossi MotoGP Legend.

Valentino si unisce a un gruppo selezionato di altri 31 piloti diventanti leggende e diventa il sesto pilota italiano a raggiungere lo status di MotoGP Legend dopo Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli, Marco Simoncelli, Carlo Ubbiali e Franco Uncini. Unico pilota della storia a vincere il titolo mondiale nelle classi 125cc, 250cc, 500cc e MotoGP™, Rossi aggiunge un’altra medaglia alla sua incomparabile lista di onori ed entra nell’Olimpo dei piloti del Campionato del Mondo. Straordinario.

