Tentano di rapinare un camionista ma lui reagisce spazzandoli via!

Un gruppo di rapinatori tenta di bloccare un camion sulla rampa di un'autostrada, ma vengono travolti immediatamente dal camionista infuriato.

Pensavano che fermare un camion su una rampa dell’autostrada Los Libertadores in Cile, fosse un’idea geniale per una rapina alla Arsenio Lupin. Niente di più sbagliato, ovviamente, come vediamo nel video ripreso dalla sua dashcam.

All’inizio il camionista fa retromarcia per un secondo, forse perché pensa sia successo qualcosa all’automobile. Poi i malviventi scendono dall’auto, e quando tutto è chiaro, il camionista decide di partire e letteralmente li spazza via, loro e la loro automobile. Peccato solo per la proprietaria dell’automobile, che ovviamente era stata rubata per l’occasione.

Non abbiamo notizie certe su cosa sia accaduto dopo e di come si è conclusa la vicenda. E’ però facile immaginare che se fosse accaduto in Italia, dato che da noi la giustizia funziona al contrario, il camionista minimo minimo sarebbe stato indagato per tentato omicidio…

