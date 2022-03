Orari MotoGP TV8 Argentina in chiaro e diretta SKY NOW

Gli orari MotoGP TV8 Argentina 2022 in chiaro e le dirette SKY e NOW con la programmazione tv di prove, qualifiche e gara.

Tutti gli orari MotoGP TV8 Argentina per vedere in chiaro il Gran Premio dal circuito di Termas de Rio Hondo e gli orari per seguire in diretta il weekend di gara su SKY e NOW. Per chi volesse seguire invece il Gran Premio in diretta via radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

La gara della MotoGP è in programma domenica 3 aprile in prima serata alle ore 20 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ed in differita su TV8 alle 22.05.

La programmazione del weekend in tv parte oggi Giovedì 31 marzo, alle 14.15 con Paddock Pass, seguito alle 17 dalla conferenza stampa dei piloti. Alle 18.15 Racebook, condotto da Vera Spadini con le ultime anticipazioni e le interviste ai piloti prima del ritorno in pista per le prove libere.

Venerdì 1° aprile, in diretta dalle 13.55 la prima giornata di prove libere dal circuito argentino, che si chiuderà alle 21 con il Paddock Live Show condotto da Vera Spadini, seguito da Talent Time alle 21.30.

Sabato 2 aprile, sempre dalle 13.55, in programma la diretta delle FP3 delle tre classi e dalle 17.30 le qualifiche di Moto3. A seguire, alle 18.25, le qualifiche della Moto2 e alle 20 quelle della MotoGP, anticipate dalle prove libere 4 in programma alle 19.20.

Domenica 3 aprile, dalle 14.55 il warm up delle tre classi. Poi le gare: alle 17 il via della Moto3, alle 18.20 la Moto2 e alle 20 la MotoGP. Al termine della gara della top class, appuntamento con Zona Rossa, per i commenti e le interviste a caldo. A seguire Race Anatomy.

Orari MotoGP TV8 Argentina in chiaro

Sabato 2 aprile

Ore 21.30: qualifiche MotoGP

Domenica 3 aprile

Ore 19.05: gara Moto3

Ore 20.25: gara Moto2

Ore 22.05: gara MotoGP

Orari MotoGP Argentina dirette SKY

Giovedì 31 marzo

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 1° aprile

Ore 13.55: prove libere 1 Moto3

Ore 14.50: prove libere 1 Moto2

Ore 15.45: prove libere 1 MotoGP

Ore 16.45: paddock live

Ore 18: paddock live

Ore 18.10: prove libere 2 Moto3

Ore 19.05: prove libere 2 Moto2

Ore 20: prove libere 2 MotoGP

Ore 21: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time

Sabato 2 aprile

Ore 13.55: prove libere 3 Moto3

Ore 14.50: prove libere 3 Moto2

Ore 15.45: prove libere 3 MotoGP

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.30: qualifiche Moto3

Ore 18.25: qualifiche Moto2

Ore 19.20: prove libere 4 MotoGP

Ore 20: qualifiche MotoGP

Ore 20.50: Paddock Live

Ore 21: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time

Ore 21.45: conferenza stampa qualifiche

Domenica 3 aprile

Ore 14.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: gara Moto3

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.20: gara Moto2

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: Grid

Ore 20: gara MotoGP

Ore 21: Zona Rossa

Ore 22: Race Anatomy MotoGP

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.