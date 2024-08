Sono state presentate in diretta streaming le 12 livree del passato con cui correranno i team per celebrare i 75 anni del campionato del mondo nella cornice del Gran Premio della Gran Bretagna che si corre il prossimo weekend, decimo appuntamento stagionale.

A seguire le immagini riprese dal sito ufficiale della MotoGP.

Ducati Lenovo Team

Gli ufficiali del marchio di Borgo Panigale, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, scenderanno in pista su una moto che richiama, nell’estetica, le Desmosedici GP3 guidate da Loris Capirossi e Troy Bayliss nel 2003, la stagione del debutto nella classe regina per il reparto corse emiliano.

Prima Pramac Racing

Per le GP24 di Jorge Martin e Franco Morbidelli, una colorazione che riporta alla moto con cui Angel Nieto ha vinto il Mondiale 125 nel 1983. Il legame è rappresentato dalla presenza, nella squadra, del nipote del tredici volte iridato iberico, Fonsi Nieto, direttore sportivo della realtà toscana.

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Un tributo al patron della squadra, Valentino Rossi, con il sole e la luna apparsi sul casco del pilota di Tavullia dal suo esordio nel Motomondiale, nel 1996, a firma di Aldo Drudi. Saranno questi due simboli a caratterizzare le GP23 di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Gresini Racing MotoGP

Già utilizzata in passato, viene riproposta una soluzione che richiama le ottavo di litro con cui Fausto Gresini ha conquistato i titoli della 125 nel 1985 e 87. Verrà portata in pista da Marc e Alex Marquez.

Aprilia Racing

Il marchio di Noale ricorda gli anni in cui Max Biaggi, il ‘corsaro’, stravinceva nella classe 250 su una bicilindrica a due tempi entrata nella leggenda. Tre i Mondiali vinti dal binomio italiano, fra il 1994 e il 96.

Trackhouse Racing

Sono le radici del team, di base negli Stati Uniti, a caratterizzare le carene delle RS-GP di Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Spazio quindi a idoli a stelle e strisce come Kevin Schwantz, Kenny Roberts, Wayne Rainey e Freddie Spencer.

Red Bull KTM Factory Racing

Il bianco e il blu per richiamare il logo della KTM negli anni 80, quando Wolfgang Felber, oggi vicepresidente del marchio austriaco per la tecnologia delle corse su strada, ha vinto il campionato tedesco “Sound of Singles” in sella alla LC4.

Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta e Augusto Fernandez utilizzeranno una livrea unica speciale che celebra il 75° anniversario della MotoGP.

Monster Energy Yamaha MotoGP

Forte di una storia che ha radici lontane, il marchio dei tre diapason ha scelto di ispirarsi alle origini con il bianco e il rosso sfoggiati dal 1964. Fra i piloti poi scesi in pista con questi colori, leggende del calibro di Jarno Saarinen e Giacomo Agostini.

Repsol Honda Team

Indietro di oltre 40 anni, fino al 1983, quando il giovanissimo Freddie Spencer ha beffato per appena due punti Kenny Roberts nella combattutissima corsa al titolo della classe regina. A 21 anni, in sella alla NS500, l’americano della Honda si è affermato come il più giovane di sempre a mettere le mani sul Mondiale della top class.

LCR Honda

La RC213V di Johann Zarco riporterà a calendari ancora più ingialliti con una rivisitazione della Honda a sei cilindri portata al titolo della 250 da Mike Hailwood nel 1966. Nell’altra metà del box, Takaaki Nakagami vestirà colori che rimandano al sol levante.