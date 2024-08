Ecco tutti gli orari MotoGP Gran Bretagna 2024 live su TV8, Sky e Now. Segnatevi l’appuntamento per seguire su TV8 live le qualifiche e la Sprint di sabato 3 Agosto e in differita la gara domenica 4 Agosto.

Con i suoi 5,9 chilometri, il tracciato britannico è il più lungo tra quelli in cui corre il Motomondiale ed è un circuito molto veloce, con un buon livello di grip ma con diverse curve veloci che impegnano molto i pneumatici generando alti carichi laterali e spinning.

Il circuito di Silverstone deve il particolare layout alla sua storia. Nato sui terreni di un aeroporto militare, il tracciato rispecchia in parte la vecchia configurazione di piste a triangolo, tipica degli aeroporti britannici della Seconda Guerra Mondiale, che sono state raccordate con curve secche con successive evoluzioni nel corso degli anni. Un circuito di quasi 6 chilometri, che include 10 curve a destra e 8 a sinistra e con solo 11 frenate in un giro, tra cui la staccata più rilevante alla curva 7, dove al pneumatico anteriore sono richiesti supporto e stabilità.

Orari MotoGP Gran Bretagna 2024 live su TV8

Sabato 3 Agosto

Ore 11.50: Qualifiche MotoGP

Ore 12.45: Paddock Post Qualifiche MotoGP

Ore 13.30: Paddock Pre Qualifiche Moto3

Ore 13.50: Qualifiche Moto3

Ore 14.45: Qualifiche Moto2

Ore 15.30: Paddock Pre Sprint MotoGP

Ore 16.00: Sprint MotoGP

Ore 16.45: Paddock Post Sprint MotoGP

Domenica 4 Agosto IN DIFFERITA

Ore 14.45: Paddock Pre Gara Moto3

Ore 15.15: Gara Moto3

Ore 16.15: Paddock Post Gara Moto3

Ore 16.30: Grid

Ore 17.00: Gara MotoGP

Ore 18.00: Zona Rossa 1^ Parte

Ore 18.30: Gara Moto2

Ore 19.30: Zona Rossa 2^ Parte

Orari MotoGP Gran Bretagna 2024 live su Sky e Now

Venerdì 2 agosto

Ore 9.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 10.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 11.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 12.40: paddock live

Ore 14.10: paddock live

Ore 14.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 15.00: Moto2 – prove libere 2

Ore 15.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live Show

Ore 17.45: Talent Time

Sabato 3 agosto

Ore 9.35: Moto3- prove libere 3

Ore 10.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 11.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 11.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.40: Paddock Live

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.45: Moto3 – qualifiche

Ore 14.40: Moto2 – qualifiche

Ore 15.30: Paddock Live – Sprint

Ore 15.55: MotoGP – Sprint Race

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Domenica 4 agosto

Ore 10.35: MotoGP – warm up

Ore 11.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.15: Moto3 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: MotoGP – gara

Ore 15.00: Zona Rossa 1^parte

Ore 15.30: Moto2 – gara

Ore 16.30: Zona Rossa 2^parte

Ore 17.00: Race Anatomy MotoGP