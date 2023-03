Orari F1 Arabia Saudita 2023 differita su TV8 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari F1 Arabia Saudita 2023 che verrà trasmesso domenica 19 marzo in differita su TV8 alle 21.30 ed in diretta alle ore 18 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su Now. Si passa ad un orario serale per il fuso orario.

Oggi la conferenza stampa piloti, in programma dalle 15.30. Dopo le prove libere del venerdì, sabato si terranno le qualifiche di Formula 1 alle 18. Domenica la gara di F1 è alle 18, live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in differita dalle 21.30 su TV8.

La nuova stagione di Formula 1 vede sempre la Red Bull davanti a tutti, con le altre scuderie che arrancano senza riuscire a trovare il passo dei campioni. Ricordiamo che il calendario di F1 vede cinque i GP trasmessi in diretta su TV8: Imola il 21 maggio, Barcellona il 4 giugno, Budapest il 23 luglio, Monza il 3 settembre e Città del Messico il 29 ottobre.

Il circus si traferirà in Australia per il prossimo Gran Premio che si terrà nel weekend dal 31 marzo al 2 aprile GP Australia. Di seguito tutti gli orari del weekend di gara in Arabia.

Il GP di Arabia Saudita a Jeddah

Il Gran Premio di Arabia Saudita è stato introdotto nel calendario della Formula 1 per la prima volta nella stagione 2021. La gara si tiene su un circuito stradale a Jeddah, lungo 6,175 km, e ha 27 curve, che la rendono una delle piste più impegnative del calendario. La gara si svolge di notte sotto i potenti riflettori e offre spettacolari vedute sul Mar Rosso.

La scorsa edizione del GP di Arabia Saudita ha visto Max Verstappen della Red Bull vincere la gara, seguito dai ferraristi Leclerc e Sainz.

Il programma del weekend

La prima sessione di prove FP1 del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1 2023 prenderà il via alle 14:30 di venerdì 17 marzo, ora italiana. I piloti avranno un’ora per mettere alla prova le loro abilità sul circuito cittadino di Jeddah. In seguito, nel tardo pomeriggio, le FP2 avranno inizio alle 18:00 in Italia, per un’ora di ulteriori test.

Sabato 18 marzo si svolgeranno le FP3, che cominceranno alle 14:30 ora italiana. Queste prove rappresentano ovviamente l’ultima possibilità per i piloti di mettere a punto le monoposto prima delle qualifiche, che inizieranno alle 18:00, sempre in Italia. Le qualifiche stabiliranno la griglia di partenza del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Domenica 19 marzo vedrà la gara che assegnerà i punti per le classifiche iridate. La partenza è fissata per le ore 18:00, ora italiana, e i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del circuito cittadino di Jeddah, pronto a dare il massimo nella seconda gara del Mondiale di Formula 1 2023.

Orari dirette F1 Arabia Saudita 2023 su Sky e NOW

Giovedì 16 marzo

Ore 15.30: conferenza stampa piloti – Live Streaming Skysport.it

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 17 marzo

Ore 11.50: F2 – Prove Libere

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – prove libere 1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 15.55: F2 – Qualifiche

Ore 17.45: Paddock Live

Ore 18.00: F1 – prove libere 2

Ore 19.00: Paddock Live

Ore 19.30: conferenza stampa Team Principal

Ore 20.15: Paddock Live Show

Sabato 18 marzo

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – prove libere 3

Ore 16.05: F2 – sprint race

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18.00: F1 – qualifiche

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live Show

Domenica 19 marzo

Ore 14.10: F2 – gara

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18.00: F1 gara

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 23.00: Race Anatomy

Orari F1 Arabia Saudita 2023 su TV8

Domenica 5 Marzo

Ore 20:00 :paddock Pre Gara

Ore 21:30: Gara F1

Ore 23:30: Paddock Post Gara

