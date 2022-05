Orari F1 TV8 GP Miami 2022 con diretta su SKY e NOW

Tutti gli orari F1 su TV8 per il GP di Miami 2022 con le dirette su Sky Sport 4K oltre che su Sky Sport F1, Sky Sport 1 e in streaming su NOW.

Ecco gli orari F1 TV8 GP di Miami 2022 per il quinto Gran Premio della stagione 2022. La gara è in programma domenica 8 alle ore 21.30, visibile in diretta su Sky Sport 4K oltre che su Sky Sport F1, Sky Sport 1 e in streaming su NOW, con la differita disponibile su TV8.

Da giovedì 5 maggio l’appuntamento in TV con il tracciato quasi cittadino del Miami International Autodrome. Giovedì da non perdere lo speciale “F1 New Era”: Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali racconta le sfide della stagione 2022 e gli scenari della Formula 1 del futuro. Venerdì alle 19, nuovo appuntamento con “L’Uomo della domenica”, dedicato a Gilles Villeneuve – “L’Aviatore” per la rievocazione il mito del popolare e sfortunato pilota canadese rimasto nei cuori di tutti i ferraristi, scomparso l’8 maggio 1982 a soli 32 anni a Zolder, esattamente 40 anni fa.

La classifica di F1 vede in testa Charles Leclerc con 86 punti, seguito dalla coppia della Redbull Verstappen e Perez con rispettivamente 54 e 51 punti. Dietro di loro il sorprendente Russel su Mercedes con 49 punti ed il secondo ferrarista Sainz con 38 punti. Il campione del mondo in carica, Hamilton, è solo sesto con 28 punti.

Sul fronte costruttori, in prima posizione Ferrari con 124 punti, seguita da Redbull con 113 e Mercedes con 77.

Orari F1 TV8 GP Miami

Sabato 7 maggio

Ore 23.30: qualifiche F1 differita

Domenica 8 maggio

Ore 23: Gara F1 differita

Orari F1 GP Miami SKY e NOW

Giovedì 5 maggio

Ore 19.15: Pit Walk

Ore 19.30: “F1 new era”

Venerdì 6 maggio

Ore 19: “L’Uomo della domenica – Gilles Villeneuve”

Ore 20: Paddock Live

Ore 20.30: prove libere 1 F1

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.30: prove libere 2 F1

Ore 24.30: Paddock Live

Ore 1.00: Paddock Live Show

Sabato 7 maggio

Ore 18.45: Paddock Live

Ore 19: prove libere 3 F1

Ore 20: Paddock Live

Ore 21.10: #skymotori

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22: qualifiche F1

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Domenica 8 maggio

Ore 19.30: Drivers Parade

Ore 20: Pit Walk Gara

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 21.30: Gara F1

Spazio nel motorsport anche per terza stagione della W Series, il campionato femminile di monoposto che questo fine settimana farà tappa a Miami insieme alla Formula 1. Appuntamento sabato 7 e domenica 8 maggio sul circuito statunitense, dove sabato alle 15.05 si corrono le qualifiche e alle 20.25 Race 1, mentre domenica alle 16.30 è in programma Race 2.

Orari W Series GP Miami SKY e NOW

Sabato 7 maggio

Ore 15.05: qualifiche F1

Ore 20.25: Race 1

Domenica 8 maggio

Ore 16.30: Race 2

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.