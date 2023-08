Orlando Bloom Gran Turismo Tag Heuer Monaco: i fan avranno l’opportunità di vedere l’iconico orologio Tag Heuer sul grande schermo nel film di Sony Pictures, “Gran Turismo” in esclusiva al cinema dall’11 agosto.

Ispirato ai classici orologi Monaco dei primi anni ’70, il Tag Heuer Monaco è l’icona originale di forma quadrata, indossato da Steve McQueen nel film “Le 24 Ore di Le Mans”.

Gran Turismo: il nuovo trailer

Introdotto nel 1969, il Heuer Monaco è il primo cronografo automatico quadrato dalla cassa impermeabile nella storia dell’orologeria svizzera. Il Monaco infrangeva tutti i canoni estetici dell’orologeria tradizionale. La grande cassa quadrata ad angoli retti, il quadrante blu metallico, il vetro bombato in plexiglass e, soprattutto, la corona posta a sinistra, che all’epoca indicava che l’orologio si caricava automaticamente. La sua tecnologia, altrettanto innovatrice per l’epoca, offriva una perfetta impermeabilità, una assoluta novità per un orologio quadrato.

Diretto da Neill Blomkamp, su una sceneggiatura di Jason Hall e Zach Baylin, il film si basa sull’omonima serie di videogiochi sviluppata da Polyphony Digital. Il film vedrà Archie Madekwe nei panni di un giovane giocatore di Gran Turismo che aspira a diventare un pilota di auto da corsa. Nel cast anche David Harbour, Darren Barnet,Thomas Kretschmann, Djimon Hounsou e Orlando Bloom.

Il Tag Heuer Monaco nel film Gran Turismo è indossato dal personaggio “Danny Moore,” interpretato da Orlando Bloom. L’orologio è alimentato dal calibro Heuer 02, e la sua presenza nel film, rafforza il legame dell’orologio Monaco con il mondo delle corse automobilistiche.

Ispirato da una storia vera, il film racconta il coronamento del sogno di Jann Mardenborough, un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alle sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista.

Oltre al già citato cast, partecipano al film anche Geri Halliwell-Horner, Daniel Puig, Josha Stradowski, Thomas Kretschmann, Maeve Courtier-Lilley, Emelia Hartford, Pepe Barroso, Sang Heon Lee, Max Mundt, Mariano González, Harki Bhambra, Lindsay Pattison, Théo Christine e Nikhil Parmar.

Preparatevi ad essere affascinati dalla fusione tra videogioco, corse automobilistiche e l’orologio Monaco in “Gran Turismo”!

