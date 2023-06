Ulysse Nardin Diver X Skeleton e Diver Net Azure: l’affinità di Ulysse Nardin con il mondo marino risale al 1846 e con i primi cronometri da marina della Manifattura. La loro precisione era fondamentale per stabilire l’esattezza della rotta di una nave, da cui dipendeva la vita degli esploratori.

Ulysse Nardin Diver X Skeleton e Diver Net Azure: caratteristiche

Con i due nuovi Diver X Skeleton e Diver Net, in cui i tocchi di colore azzurro contrastano con le tonalità antracite, la Manifattura è riuscita a utilizzare in modo responsabile materie prime e materiali riciclati, senza rinunciare all’eccellenza che ci si aspetta dall’Alta Orologeria.

Il novanta per cento delle specie ittiche di grandi dimensioni è in via di estinzione, il cinquanta per cento delle barriere coralline è stato distrutto e ogni anno vengono riversati nell’oceano nove milioni di tonnellate di plastica. Alla luce di questa situazione, Ulysse Nardin, pioniere nell’utilizzo di materiali innovativi, ha presentato lo scorso anno il Diver Net, realizzato con materiali riciclati.

Questo eccezionale orologio – una novità assoluta al momento del lancio – è il frutto di una collaborazione tra la Manifattura e diverse start-up. La cassa è realizzata in Carbonium (con un impatto ambientale inferiore del 40% rispetto ad altri compositi di carbonio), Nylo (poliammide riciclata dalle reti da pesca) e acciaio riciclato al 95%. Questa percentuale particolarmente elevata rappresenta un ulteriore sviluppo rispetto al primo Diver Net, che conteneva l’80% di acciaio riciclato.

Il nuovo Diver Net Azure è animato dall’iconico movimento UN-118, dotato di spirale in silicio, ruota di scappamento e ancora in DiamonSil. Questo esemplare di alta orologeria, impermeabile fino a 300 metri, è caratterizzato dal colore blu che mette in risalto la X e alcuni dettagli del quadrante, e gli indici sulla lunetta. Anche il cinturino in caucciù riprende i colori dell’Oceano.

L’ultra-tecnico e performante Diver X Skeleton Azure rivoluziona l’estetica degli orologi subacquei. Con la sua cassa in titanio DLC impermeabile fino a 200 metri, questo straordinario segnatempo presenta un quadrante scheletrato dinamico contraddistinto da una X con una sfumatura di nero e una tonalità azzurro-blu entrambe particolarmente intense.

La trasparenza del quadrante e del movimento attrae lo sguardo nel cuore del meccanismo. Il Carbonium, un composito tecnico leggero e resistente, riveste il coperchio del bariletto e la lunetta girevole unidirezionale per la misurazione dei tempi di immersione. Il calibro di manifattura UN-372 si distingue per la sua affidabilità e precisione ed è dotato di un bilanciere extra-large e di una ruota di scappamento,

un’ancora e una spirale in silicio, tutti prodotti in-house, cosa rara in orologeria.

Il colore blu si estende alla protezione della corona fino al cinturino in caucciù. Non c’è dubbio che il nuovo Diver X Skeleton

Azure osi avventurarsi in acque ancora inesplorate. Con il Diver Net Azure e il Diver X Skeleton Azure, Ulysse Nardin, specializzato nella precisione e nell’innovazione orologiera, pone l’accento sulla causa della preservazione dell’Oceano e l’urgente necessità di reinventarsi per proteggerlo.

