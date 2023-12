Il Breitling Top Time B21 Classic Cars Chronograph Tourbillon è dotato dello stesso calibro Breitling B21 che è stato presentato lo scorso anno nel Premier Tourbillon. Breitling ha lavorato a stretto contatto con La Joux-Perret, manifattura specializzata nella realizzazione di movimenti, per sviluppare questo movimento che combina un tourbillon con un cronografo, caratteristica inconsueta

che rende questi orologi così tipicamente Breitling. La manifattura svizzera abbina il tourbillon a materiali esotici: combinazioni di bronzo, ceramica e titanio per le casse e radica di noce per uno dei quadranti.

L’attuale collezione Top Time Classic Cars è costituita da modelli che sono il frutto di collaborazioni rinnovate con Ford Mustang, Chevrolet Corvette e Shelby Cobra. Il design è retrò in chiave moderna, con pulsanti del cronografo a fungo e un design del quadrante con disposizione verticale con gabbia del tourbillon a ore 12.

A ore 6, il contatore dei minuti cronografici si caratterizza per la forma “squircle” che richiama gli indicatori dei cruscotti d’epoca. Una scala tachimetrica incornicia il quadrante esterno.

Il Top Time B21 Ford Mustang ha una cassa in bronzo da 43 mm con un fondello in titanio e un quadrante verde che riprende i colori della Ford Mustang di prima generazione, prodotta dal 1964 al 1974. Era un’auto che rappresentava pienamente lo spirito libero degli anni ’60.

Il Top Time B21 Shelby Cobra ha una cassa in ceramica nera da 44 mm con fondello, corona, pulsanti e fibbia in titanio. Il quadrante blu si abbina alla livrea dell’auto, creata nel 1962 dal vincitore di Le Mans Carroll Shelby, che combinava un piccolo e leggero telaio in stile britannico a una forte e affidabile ingegneria motoristica americana.

Il Top Time B21 Chevrolet Corvette ha una cassa in ceramica nera da 44 mm con fondello, corona, pulsanti e fibbia in titanio. Il quadrante in radica di noce e il cinturino in stile racing in pelle traforata sono un omaggio agli intarsi del volante e del cruscotto della leggendaria Chevy Corvette «Sting Ray» degli anni ’60.

Per lo sviluppo del B21, Breitling ha collaborato con la manifattura La Joux-Perret, specialista nella realizzazione di movimenti. Con una frequenza di 28’800 alternanze/ora (4 hertz) e una riserva di carica di 55 ore, il Calibro Breitling B21 è dotato di una ruota a colonne con innesto orizzontale. È un cronometro certificato COSC con massa oscillante scheletrata, che consente di ammirare la ruota a colonne attraverso il fondello.

Il tourbillon alloggia il bilanciere, la spirale e lo scappamento in una gabbia rotante, mantenendo l’intero gruppo in moto perpetuo e annullando di fatto la forza di gravità, che influisce sulla precisione dell’orologio in diverse posizioni. Il Top Time B21 Classic Cars Chronograph Tourbillon è impermeabile fino a 100 metri.

Copyright Image: Sinergon LTD