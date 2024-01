Ulysse Nardin Blast Tourbillon Dragon

Il Blast Tourbillon Dragon di Ulysse Nardin, lanciato per celebrare l’Anno del Drago è un esemplare unico che combina la tradizione dela cultura cinese con l’alta orologeria. Il drago, simbolo di forza e potere, è magistralmente scolpito in oro rosa 5N e avvolge la struttura a X dell’orologio, proteggendo una perla simbolica.

Sin dal suo debutto nel 2020, il Blast Tourbillon di Ulysse Nardin ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo dell’alta orologeria, grazie al suo stile audace e alla sua struttura high-tech. In occasione del Capodanno cinese 2024, Ulysse Nardin ha reinterpretato questa iconica creazione, ispirandosi alla leggenda del Drago e della Perla, che nella cultura cinese, sono simboli rispettivamente di forza, potere, fortuna e purezza, saggezza e benessere.

Il Blast Tourbillon Dragon presenta un drago scolpito a mano in oro rosa 5N che si snoda attraverso la struttura a X scheletrata dell’orologio, che simbolicamente protegge la perla posizionata sulla gabbia del tourbillon volante. Questa rappresentazione non solo raffigura la potenza e la protezione ma è anche un omaggio alle dinastie imperiali, poiché i draghi a cinque artigli sono un simbolo di massimo prestigio.

Nell’ultimo Anno del Drago nel 2012, Ulysse Nardin aveva introdotto il Classico Enamel Champlevé Dragon, un pezzo unico con un drago in smalto. Ora, nel 2024, la creatura prende vita in forma tridimensionale. La realizzazione di questo drago in 3D ha richiesto un processo di sviluppo complesso di due anni, che ha riguardato sia la progettazione del quadrante che le modifiche su misura alla cassa e alla lunetta del Blast Tourbillon per accogliere questa straordinaria creazione.

Il drago è stato realizzato interamente a mano, inciso e dipinto con la tecnica della micro-pittura in tonalità di rosso, arancione e giallo, che ha richiesto quattro giorni di lavoro artigianale. Ogni dettaglio, dalle scaglie della coda ai baffi, è stato modellato con la massima precisione, dimostrando la maestria e l’abilità d’élite degli artigiani di Ulysse Nardin.

Il Blast Tourbillon Dragon è animato dal Calibro UN-172, il primo calibro tourbillon scheletrato a carica automatica di Ulysse Nardin, presentato nel 2020. Questo calibro all’avanguardia vanta un micro-rotore in platino, visibile a ore 12, che assicura fino a tre giorni di riserva di carica. La Maison ha integrato la propria competenza pionieristica nell’utilizzo del silicio, materiale innovativo impiegato per la ruota di scappamento, l’ancora e la spirale, migliorando le prestazioni e la resistenza del movimento.

La struttura del Blast Tourbillon è un esempio di ingegneria e design, con una cassa in oro rosa, sfaccettature audaci, finiture lucide e satinate, abbinata a una lunetta e una carrure in titanio DLC nero ed un cinturino integrato in alligatore nero con fibbia déployante in oro rosa 5N e titanio PVD nero.

Copyright Image: Sinergon LTD