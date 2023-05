Ho giocato Monster Energy Supercross 6 da totale neofita e mi sono anche divertito

Si parla sempre di videogiochi dedicati al mondo a quattro ruote, ma non dimentichiamoci che esiste un fortissimo fandom di videogame anche per le due ruote, e non solo quello della Moto GP. Ho ricevuto una copia di Monster Energy Supercross 6 (titolo ufficiale: Monster Energy Supercross – The official videogame 6), ultima edizione di questa fortunata serie che rappresenta un orgoglio italiano in tutto il mondo.

Per quanto permetta di simulare il famoso campionato statunitense, Monster Energy Supercross 6 è sviluppato da Milestone, software house italianissima, che ha sede in Via Olona a Milano. Mi sono preso due mesi per giocare al titolo, perché sono un neofita della serie, non ci ho mai giocato prima e soprattutto non avevo idea di come si pilotasse una moto da cross, nemmeno con un controller per PC. E sì, mi sono anche divertito!

Se anche voi volete farlo, Monster Energy Supercross 6 è disponibile su Steam a un prezzo di 49,99 €. Se poi volete recuperare il tempo perso, sulla stessa piattaforma ci sono anche i titoli precedenti.

Il menu è molto carino, colorato e moderno ma molto intuitivo con la sua schermata divisa a blocchi

La cosa che colpisce sono le tante possibilità di gioco, a cominciare ovviamente dalla Modalità Carriera, dove si impara a guidare con la supervisione di Jeremy McGrath, tra i miti di questo campionato

Proprio perché anche gli sviluppatori sanno che ci possono giocare tutti, hanno introdotto la modalità Showtime

Comunque, la Carriera è la principale. Qui, si lasciano da parte gli 80 piloti ufficiali e si crea il proprio

Tutto, ma proprio tutto, è personalizzabile: nome, nazionalità, tuta e aspetto fisico

E, ovviamente, si può scegliere anche la propria moto

Impostato tutto, siamo pronti per cominciare. Ci sono diversi tipi di tracciato, da quelli chiusi e completamente artificiali…

…a quelli ricavati in splendidi contesti naturali, i miei preferiti

Prima di cominciare, è sempre possibile modificare l’assetto della moto adattandolo al contesto

L’inizio è molto trionfale, e tutti si parte dalla stessa riga

Dopo il via, comincia il bello. Nel senso che si comincia a cadere

Ma quando ci si prende la mano tutto si fa più divertente.

Per esempio, guardate che salto che ho fatto qui!

Azioni come questa, o come le derapate, aumentano i punti e quindi la propria reputazione

Apprezzabile è che la carriera dura molto a lungo e non è semplice

Ma ci sono anche tante altre modalità, sia come giocatore singolo sia con altri connessi

E la possibilità di creare propri percorsi, o scaricare quelli frutto della fantasia di altri

Oppure c’è il Free Roaming, per potersi godere un po’ di tempo libero nel Supercross Park

La più bella? Rhythm Attack, che è anche la novità dell’anno. Un tête-à-tête su un rettilineo, e vinca il migliore

Qui, si scelgono i piloti. Io per esempio ho giocato nei panni di Fredrik Noren contro Dean Wilson.

Ovviamente si parte dalla scelta della classe, che condizionerà la lista di piloti disponibili

Si scelgono anche i percorsi, che sono tanti, e le condizioni meteo per aggiungere un po’ di pepe.

Monster Energy Supercross 6 è insomma una piacevole scoperta, un modo diverso di giocare sia da soli che in multigiocatore, dove è bello sfidare gli amici e divertirsi a farsi qualche piccola scorrettezza. Inoltre dimostra il grande impegno dell’Italia nei videogiochi (come avevamo visto già qui) e nel creare qualcosa che possa accontentare tutti, dal super appassionato al giocatore della domenica che, come me, parte da 0 sulle due ruote virtuali.

