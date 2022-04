Assetto Corsa Competizione: molto meglio su PS5!

Nel 2022 Assetto Corsa Competizione è stato aggiornato appositamente per PS5, e noi l'abbiamo riprovato per vedere i cambiamenti

Quando si parla di videogiochi, l’Italia non viene certo in mente: tutto il mondo della tecnologia moderna, e dello sviluppo videoludico in particolare, è dominato da Stati Uniti e Giappone. Eppure, c’è in Italia chi ha deciso di mettersi alla prova, con ottimi risultati: Assetto Corsa Competizione non solo è un videogioco di simulazione automobilistica sviluppato in Italia, ma è anche il secondo capitolo, e segue il primo Assetto Corsa lanciato sempre da Kunos Simulazioni 5 anni fa. E con risultati davvero incredibili.

Assetto Corsa Competizione è uscito nel 2018 per Xbox One e PS4, oltre che per PC, e aveva un po’ deluso i fan per le notevoli differenze tra la versione per computer, potente e fluida, e quella per console. Ora, con il lancio di un’edizione aggiornata e pensata appositamente per PS5, tutto cambia. E se già io ero rimasto soddisfatto della versione per Xbox One, questa nuova versione per l’ultima generazione della macchina di Sony migliora tutto. O meglio, quasi tutto.

Assetto Corsa Competizione: le novità della versione per PS5

È lo stesso produttore ad averci contattato per farci provare la nuova versione, per questo ci tengo a ringraziarli. Ad ogni modo, nonostante non giocassi al titolo da circa due anni perché nel frattempo sono stato derubato sia del gioco, che della stessa Xbox, ho subito notato la differenza con la precedente versione. Ho potuto apprezzare Assetto Corsa Competizione su una PS5 abbinata a un LG OLED 4K da oltre 50” che supporta egregiamente i 60 fps in 4K del titolo. I quali, tuttavia, possono essere per i publisher un’arma a doppio taglio, perché se è vero che si notano bene i miglioramenti, si notano molto meglio anche i difetti.

Sul gioco italiano le auto sono riprodotte benissimo, graficamente impeccabili, con fisiche realistiche e ben diversificate le une dalle altre. Infatti, mentre riuscivo a guidare abbastanza bene una Lamborghini Huracan GT3 Evo 2, lo stesso non riuscivo a fare con Audi R8, ben più difficile da manovrare. Può sembrare una cosa sciocca, ma per esempio sia in Need For Speed e in generale nei giochi Arcade le differenze sono poche, se non addirittura assenti. Assetto Corsa Competizione è però un simulatore, e anzi secondo il parere di un “videogiocatore della domenica” che i simulatori non li ama tantissimo, è tra i migliori e più coinvolgenti. Qualche nota dolente, però, c’è: si vede che l’attenzione si è concentrata sulle vetture, sull’asfalto, sui circuiti, meno sul resto. Quando piove, le gocce d’acqua che cadono dal cielo non sono riprodotte benissimo, e in alcuni casi anche le pozzanghere. Nulla di trascendentale, ma va segnalato.

Oltre alle novità grafiche, Assetto Corsa Competizione per PS5 aggiunge qualche novità nel gioco. La prima versione, infatti, si limitava a riproporre il campionato GT3 e l’Intercontinental GT Challenge, andando in diretta competizione con Forza Motorsport, Gran Turismo, GRID e Project Cars, riuscendo però a emergere proprio per la filosofia “pochi ma buoni”. Su PS5 sono arrivate delle nuove competizioni (ora si coinvolge anche la categoria GT4) e anche delle nuove vetture, ma per il resto l’esperienza rimane la stessa: auto che vanno domate, cosa che richiede un vero e proprio training perché la dinamica di guida è lontana da quella agevolata dei titoli più famosi, come appunto GranTurismo. Dobbiamo imparare a considerare e impostare il controllo di trazione, l’ABS, la temperatura delle gomme, e tanti altri parametri che non ci facciano finire fuori pista.

Anche per questo, è un gioco “da veri appassionati” e meno per i non esperti, che poco coinvolge: è molto impegnativo ma non privo di soddisfazioni.

Assetto Corsa Competizione: simulazione al 100%

Come detto, quindi, Assetto Corsa Competizione, come il suo predecessore, non vuole fare concorrenza ai titoli più blasonati come Forza Horizon o Gran Turismo, che pur offrendo esperienze di simulazione guardano anche agli amanti dell’arcade. Qui, gli sviluppatori propongono un’esperienza quanto più possibile vicina e rappresentativa della realtà. Tutto, nel videogioco, è stato fatto in modo da regalare agli utenti un’esperienza di gioco votata al realismo dei comandi, delle gare, dei suoni, con una grafica che davvero nulla ha da invidiare ai concorrenti d’oltreoceano.

La differenza, però, riguarda anche Assetto Corsa Competizione e il suo predecessore. Il primo e apprezzatissimo titolo degli sviluppatori italiani, il cui successo ha permesso di realizzare il secondo, aveva modelli che andavano dalle auto stradali alle auto da corsa, e anche alcuni prototipi di Formula 1. Il nuovo capitolo, invece, propone la licenza del Campionato GT Blancplain: si tratta del Campionato ufficiale delle Gran Turismo, per ora GT3, che come sappiamo sono auto derivate da modelli di serie già di loro molto sportivi.

La scelta non è casuale, visto che questa è una delle categorie più apprezzate dagli appassionati, e di conseguenza una delle più gettonate nelle corse virtuali. Si perde un po’ di scelta a livello di auto, in Assetto Corsa Competizione, ma si guadagna tutto nell’esperienza estremamente vicina alla realtà. Tra le auto abbiamo:

Ferrari 488 GTB

Lamborghini Huracan GT3, GT3 Evo e Super Trofeo

Nissan GT-R Nismo GT3

Aston Martin Vantage e Racing V8 Vantage

McLaren 720 S

E via dicendo. Non mancano naturalmente marchi come Porsche, Lexus, Mercedes-AMG e Audi.

L’aver acquistato la licenza ufficiale del Campionato non ha permesso a Kunos Simulazioni di riprodurre tutti i modelli GT3, ma anche i circuiti: non mancano i celebri circuiti italiani di Monza e di Misano, né naturalmente il Nürburgring, il circuito considerato più lungo e tra i più difficili del mondo. Oltre a loro, Assetto Corsa Competizione permette di gareggiare a Silverstone, a Barcellona e a Spa-Francorchamps.

L’interfaccia semplice di Assetto Corsa Competizione

Il nuovo titolo appare migliorato rispetto al passato secondo molti aspetti, tra i quali spicca la nuova interfaccia decisamente user friendly: quella del precedente Assetto Corsa, infatti, era molto poco intuitiva e aveva poche modalità. Nel nuovo titolo, invece, l’interfaccia è completa e facile, divisa in grandi riquadri che danno accesso a diversi menu, e che si possono consultare sia con volante che con joypad. Inoltre, abbiamo la possibilità anche di scegliere se giocare come Singoli o se andare nella modalità Multigiocatore online. Possiamo inoltre migliorare la nostra guida andando su Modalità Pratica, o ancora iniziare una nuova Carriera.

In quest’ultima, saremo accolti dal pilota Italiano Mirko Bortolotti, campione del GT Blancplain 2017, che ci introduce la nostra sfida: dovremo dimostrare il nostro talento guidando una Lamborghini Huracán Super Trofeo, in modo da diventare pilota Junior della squadra ufficiale di Lamborghini. La sfida prevede di dimostrare le nostre abilità su asciutto, su bagnato o anche di notte, e dopo aver superato la prova entreremo nella scuderia potendo farci notare anche da altri team e aumentando di livello per arrivare al campionato GT o alla 24 Ore di Spa-Francorchamps.

Quest’ultima mi dà modo di introdurre un’altra novità: Assetto Corsa Competizione, infatti, non permette solo di correre gare da 10 o 20 minuti, ma anche di metterci alla prova nelle gare Endurance da 3, 6, 9, 12 o anche 24 ore. E no, non sono pochi quelli che hanno accolto con grande gioia la possibilità correre per un giorno intero su un videogioco!

Ad ogni modo, la simulazione di guida è davvero ben riuscita, e migliora un altro aspetto del predecessore: la drastica differenza tra PC (guida ottima) e console (decisamente sottotono). La differenza rimane, anche se molto meno percettibile. La vettura si comporta davvero in maniera simile a una vettura GT3, quindi è agile, precisa e con tutte le difficoltà del caso: mai entrare troppo veloce in curva, altrimenti entra il sottosterzo; mai dare gas troppo presto, se no l’auto esce di pista.

A differenza di titoli come Forza Horizon, e soprattutto come Need For Speed: Heat (puramente arcade), Assetto Corsa Competizione è molto meno immediato: bisogna conoscere il tracciato, avere anche tecnica base di guida, conoscere il comportamento dell’auto e le traiettorie. Ogni auto è diversa, con un carattere preciso: alcune, come la Ferrari 488, sono ottime per piste strette e tortuose grazie al motore centrale, e richiedono però una guida attenta e pulita; altre, come la Aston Martin Vantage, sono meno agili ma più stabili. Cruciali, poi, sono gli assetti, che si possono continuamente cambiare per rendere l’auto ogni volta perfetta per ogni tracciato.

Assetto Corsa Competizione: “difetti” tecnici che si perdonano

La grafica di Assetto Corsa Competizione, per quanto ottima, non è ai livelli né di Forza Horizon 4 né tanto meno del nuovo Horizon 5. Ma lì, c’è un team guidato direttamente da Microsoft! Assetto Corsa Competizione fa la sua splendida figura, con la sua grafica curata: gli interni delle auto, le luci, i circuiti sono molto fedeli anche se non esagerati nel realismo, ma ciò che davvero impressiona è il realismo delle automobili, riprodotte alla perfezione nei minimi dettagli e dal comportamento dinamico davvero impeccabile.

Anche l’audio è ottimo, anche se solo all’interno: infatti, usando la visuale da cofano, da muso, o da abitacolo, i motori delle auto sono davvero perfetti, mentre da fuori si perde un po’ di qualità. Ciò che invece andrebbe migliorato è il suono degli incidenti, poco realistico, finto e ovattato.

Poco male, comunque: Assetto Corsa Competizione è davvero un titolo di cui essere fieri, vario nelle sue esperienze, con un’intelligenza artificiale non stupida ma anzi in grado di farci innervosire in senso positivo dall’aggressività e dalla difficoltà in cui ci mette per raggiungere la vittoria. Insomma, un titolo da comprare per divertirsi (specie se si è corredati di volante, ma anche solo con joypad per i giocatori della domenica tipo me) e per sostenere una, finalmente, ottima ed efficace impresa software italiana.

—–

