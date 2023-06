Roger Dubuis Excalibur Dr. Woo Monobalancier: un punto d’incontro stellare dove l’Hyper Horology e l’arte del tatuaggio si incontrano. Dopo uno straordinario Monotourbillon presentato nel 2021, questo è il secondo lancio frutto della collaborazione tra i due partner.

Roger Dubuis Excalibur Dr. Woo Monobalancier: il video

Questa volta, l’iconico artista tatuatore Dr. Woo torna nel luogo più importante per Roger Dubuis, la Manifattura stessa, e dona il suo tocco sapiente all’Excalibur Monobalancier. Nel 2022 questo celebre segnatempo è stato rivisitato e ridisegnato con linee pulite lungo la cassa e il movimento, e con una palette di materiali contemporanei, che lo hanno trasformato nel terreno perfetto per la collaborazione della Maison con la sua Urban Culture Tribe. L’ispirazione artistica di Dr. Woo si manifesta su complesse superfici di ceramica, dove il tempo viene scandito tra le forze del sole, della Terra e della luna.

Roger Dubuis Excalibur Dr. Woo Monobalancier: caratteristiche

In questo formidabile Monobalancier, il viaggio inizia dal quadrante, dove sono protagonisti tre corpi celesti. Tra le ore 10 e le ore 11, si nota la fiammeggiante rotazione del sole, incisa al laser con accurate linee, forme e punti su una platina in PVD in ottone nero. Durante i movimenti del polso di chi indossa l’orologio la platina, che copre il micro-rotore del calibro, è in costante movimento, rapido e ipnotico.

A seguire, la Terra. Tra le ore 4 e le ore 5, questa fonte di energia rotante che copre il bariletto è ancora una volta impreziosita dalla raffinata arte di Dr. Woo ed è ingegnosamente collegata al movimento delle lancette dell’orologio. Il disco può così completare tranquillamente un giro ogni 6 ore e 40 minuti (o 3,6 rotazioni al giorno).

Infine, il viaggio del design passa dalla luna. Una sottile mezzaluna alle ore 8, decorata con cerchi e linee sottili, rivela magnificamente le lavorazioni interne del bilanciere sottostante. Lo splendido frammento di luce rappresenta la luna calante, una fase ricca di significati associati all’intuizione e alla comprensione.

Come se si stesse fissando il cielo notturno, questa fantastica visione di componenti in movimento ha una qualità travolgente che affascina per ore chi a indossa il segnatempo. Il tema è replicato anche sul fondello, dove il sole, la Terra e la luna sono stati incisi accanto al nome di Dr. Woo.

Anche altri simboli hanno un ruolo di primo piano. Chi non ha bisogno di presentazioni è l’iconico ragno di Dr. Woo, posizionato tra le ore 2 e le ore 3. Questo passeggero segreto era già a bordo della prima edizione presentata nel 2021. Ora il ragno ritorna, questa volta inciso in nero su un disco di zaffiro posizionato all’interno dell’orologio, sulla flangia. Simbolo di forza e protezione, regala a ciascuno di questi segnatempo una solida connessione con l’artista.

Sullo stesso disco di zaffiro è incisa anche l’iconica e radiosa stella di Roger Dubuis metallizzata in oro, reinterpretata grazie a questa collaborazione unica. La stella rappresenta il percorso del razzo spaziale scolpito in 3D, viaggio che era iniziato con il primo segnatempo in edizione limitata e che ora porta il razzo a esplorare una nuova galassia attorno al sole, alla Terra e alla luna. Le punte della stella non solo si collegano con gli indici delle ore in oro rosa, ma l’ultimo raggio alle ore 9 ne completa la traiettoria, sfrecciando verso un futuro sconosciuto ma promettente.

Il nuovo Excalibur Dr. Woo Monobalancier è realizzato in un’elegante cassa di ceramica nera. Sulla cassa in ceramica di 42 mm è inciso il linguaggio simbolico di Dr. Woo. Dai triangoli acuti che spuntano dallo sfondo ai cerchi che simboleggiano le infinite connessioni umane, la sua iconografia enigmatica avvolge la lunetta e la flangia. Aperta all’interpretazione, la serie distintiva di simboli geometrici curiosi e avvincenti è impressa anche sul cinturino in pelle di vitello. Per consentire alla creatività personale di emergere, il cinturino presenta un versatile sistema di sgancio rapido, che consente a chi lo indossa di cambiarlo in pochi secondi.

L’iconico calibro dell’Excalibur Monobalancier

L’Excalibur Dr. Woo Monobalancier è alimentato dal movimento automatico RD720SQ, un calibro già noto per le sue prestazioni. Il micro-rotore, coperto dal sole, è progettato per ridurre al minimo le vibrazioni, mentre l’incredibile inerzia del bilanciere ottimizza la stabilità e riduce la sua sensibilità agli urti. La meccanica avanzata della ruota di scappamento in silicio diamantato, unita alle pietre in silicio diamantato sulle palette, assicura un’incredibile riserva di carica di 72 ore, offrendo a chi lo indossa praticità e comodità maggiori.

Così come l’incontro dell’inchiostro sulla pelle, questo orologio è “per sempre”. L’Excalibur Dr. Woo Monobalancier è limitato a soli 28 esemplari ed è un oggetto da collezionare all’istante.

